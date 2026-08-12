MLB 2026: ¿Qué partidos se disputarán HOY MIÉRCOLES 12 de agosto?

El ombligo de la semana ha llegado y, con ello, la MLB presenta una de las jornadas más interesantes de este mes a través de varios juegos que destacan por lo atractivos que serán durante este miércoles 12 de agosto; es decir, a poco más de un mes para el término de la temporada regular.

Será durante este día cuando la MLB presente un total de 15 compromisos que se distribuirán a lo largo del día, al menos, en cuanto a horarios de la República Mexicana se refiere, pues mientras el primer comenzará antes de las 12 del día, el último iniciará después de las 8 de la noche.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy miércoles 12 de agosto?

Twins vs Orioles | 11:40 horas.

Cardenales vs Phillies | 12:15 horas.

Athletics vs Rays | 13:05 horas.

Dbacks vs Rockies | 13:40 horas.

Giants vs Astros | 13:45 horas.

Padres vs Brewers | 14:10 horas.

Marlins vs Pirates | 16:40 horas.

Tigers vs Guardians | 16:40 horas.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/ExuN1Ig6iG — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 11, 2026

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Nationals vs Cubs | 16:45 horas.

Yankees vs Mariners | 17:05 horas.

Blue Jays vs Red Sox | 17:07 horas.

Braves vs Mets | 17:15 horas.

White Sox vs Reds | 17:40 horas.

Dodgers vs Royals | 20:10 horas.

Angels vs Rangers | 20:10 horas.

¿Cuáles son los equipos con más derrotas en la temporada 2026 de la MLB?

Si bien equipos como los Brewers, los Astros y los Dodgers se perfilan para buscar su pase a la Serie Mundial de la MLB 2026, la realidad es que hay otras instituciones que han destacado en aspectos negativos al ser las escuadras con la mayor cantidad de derrotas en la temporada.

En la Liga Americana, por ejemplo, equipos como los Royals, los Athletics y los Angels son los peores en cuanto a derrotas se refiere con más de 70 descalabros, un hecho similar a lo que ocurre con los Rockies, equipo de la Liga Nacional con tropiezos similares a los equipos antes mencionados.