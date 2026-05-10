MLB: ¿Qué equipo ostenta el peor inicio en la historia de las Grandes Ligas?

El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha dejado uno de los tropiezos más importantes en la historia reciente de la MLB gracias a los Mets de Nueva York, institución que hasta hace poco más de una semana sumó un total de 19 derrotas en los primeros 28 compromisos de la campaña.

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Esta terrible racha puso a los Mets, en su momento, como el equipo más débil de la temporada actual de las Grandes Ligas. Del mismo modo, fue el pretexto idóneo para recordar las peores rachas o, bien, los peores inicios para distintos equipos dentro de la MLB. ¿Los recuerdas?

¿Cuáles son los equipos que ostentan los peores inicios en la historia de la MLB?

La terrible racha de los Mets de Nueva York recordó otros momentos en donde el mismo equipo entró a la historia como uno de los peores, al menos, al inicio de la temporada. Para ello, la historia tendría que remontarse al año 1962, mismo en donde el equipo tuvo un récord que, hasta ahora, no se ha roto.

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Y es que, en aquella ocasión, el equipo sumó un total de 17 derrotas consecutivas, un registro que aún se mantiene hasta nuestros días. Los tropiezos se acumularon partido tras partido, aunque el arranque más complicado, sin embargo, le pertenece a los Orioles de Baltimore.

Esta racha llegó en el año 1988, cuando el equipo de la MLB inició la temporada sumando 21 derrotas de forma consecutiva, el cual es, hasta ahora, el peor inicio en la historia de las Grandes Ligas, lo cual coloca a esta institución dentro de las peores en este tipo de récords.

¿Cuál fue el peor momento en la temporada actual para los Mets?

Sin duda, podría decirse que abril ha sido el peor momento en la temporada actual para los Mets de Nueva York al registrar 11 derrotas de forma consecutiva. Estos resultados no solo le impiden al equipo pelear por lo alto en su Liga, sino que ahora es una de las peores escuadras de la temporada.