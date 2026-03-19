¿Cómo en Europa? La MLS anuncia un importante cambio a su formato

La Major League Soccer (MLS) implementará un importante cambio a partir de la campaña 2027 modificando su temporada alineada con el año calendario para disputarse con formato tipo europeo, comenzando a finales de julio y concluyendo a principios de mayo, informó la liga de los Estados Unidos este jueves 19 de marzo.

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La MLS anuncia cambio en su formato de temporada

La temporada 2026 de la MLS será la última que se dispute en año calendario y para la primera mitad del 2027 se jugará un torneo de transición llamado 'Sprint Season' que comenzará en febrero y concluirá en abril en donde los equipos solo jugarán 14 partidos de fase regular, en lugar de los 34 habituales.

Los clubes solo jugarán contra sus rivales de conferencia y los ocho mejores avanzarán a los Playoffs con eliminatoria a un solo partido que se jugará en mayo.

Los mejores da cada conferencia se enfrentarán en la Final de la MLS Cup definiendo al campeón del 2027 de la Liga de los Estados Unidos. Este torneo tendrá la misma importancia ya que definirá a los clasificados para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Mar 15, 2026; Vancouver, British Columbia, CAN; Vancouver Whitecaps FC defender Mathías Laborda (2) defends against Minnesota United fC midfielder James Rodriguez (10) during the second half during the second half at BC Place. Mandatory Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images|Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Posteriormente, la MLS 2027-28 se jugará arrancando a finales de julio, con una pausa en enero, y concluyendo a principios de mayo.

La MLS también anunció que introducirá nuevos cambios a su sistema de competencia, tanto en temporada regular como en los Playoffs, aunque no se han revelado estos ajustes.

Así se jugará el Sprint Season 2027:

Torneo de 14 partidos por cada equipo

Los equipos solo jugarán contra sus rivales de Conferencia

Los 8 mejores avanzarán a los Playoffs

Los Playoffs se jugarán a partido único

Los mejores de cada Conferencia se enfrentarán en la Final de la MLS Cup

El torneo designará lugares para la Concachampions 2028

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