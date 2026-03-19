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Así va la tabla general del torneo Clausura 2026, tras la Jornada 12 de la Liga BBVA MX Femenil

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, cerró su actividad de la Jornada 12, en la que la destacó la rotunda victoria de Tigres sobre el equipo de Querétaro.

Liga MX Femenil Clausura 2026 Tigres UANL vs Queretaro
Natalia Colin of Tigres during the 12th round match between Tigres UANL and Queretaro as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Universitario Stadium, on March 15, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Terminó la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX femenil, que tuvo goles al mayoreo, destacando de inicio la paliza de Tigres sobre Querétaro de 6-0. Con los resultados de esta fecha se mantiene en la cima Rayadas con 32 unidades, mostrando su poderío y constancia en un torneo que es cada vez más competitivo.

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Rayados derrotó a domicilio al Atlas por 3-0 el lunes y sumó una victoria en su marcha en este torneo en el que es perseguido muy de cerca por Pachuca que está a cinco puntos al igual que Tigres y América.

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Tras las acciones de esta jornada, el torneo va a su recta final faltando solamente cinco fechas por celebrarse, las suficientes para que equipos tomen rachas importantes y se metan a zona de calificación o bien caigan.

Así marcha la tabla general de la Liga MX Femenil

PosEquipoJJDifPuntos
1Monterrey12+3032
2Pachuca12+3027
3Tigres12+2227
4América12+2127
5Chivas11+1326
6Toluca12+1125
7Cruz Azul12+1121
8FC Juárez11+118
9Tijuana12018
10Mazatlán12-218
11Pumas12-317
12León12-412
13Atlético San Luis12-149
14Atlas12-128
15Puebla12-296
16Santos Laguna12-145
17Necaxa12-344
18Querétaro12-271

Todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil

Chivas 1-1 Pachuca

Puebla 0-2 Juárez

Necaxa 1-1 Atlético de San Luis

Tigres 6-0 Querétaro

Atlas 0-3 Rayadas

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América 2-0 Toluca

Léon 1-3 Mazatlán

Santos 0-2 Cruz Azul

Xolos 2-1 Pumas

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