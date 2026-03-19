Así va la tabla general del torneo Clausura 2026, tras la Jornada 12 de la Liga BBVA MX Femenil
El torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, cerró su actividad de la Jornada 12, en la que la destacó la rotunda victoria de Tigres sobre el equipo de Querétaro.
Terminó la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX femenil, que tuvo goles al mayoreo, destacando de inicio la paliza de Tigres sobre Querétaro de 6-0. Con los resultados de esta fecha se mantiene en la cima Rayadas con 32 unidades, mostrando su poderío y constancia en un torneo que es cada vez más competitivo.
Te podría interesar: Esta es la convocatoria oficial de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica
Rayados derrotó a domicilio al Atlas por 3-0 el lunes y sumó una victoria en su marcha en este torneo en el que es perseguido muy de cerca por Pachuca que está a cinco puntos al igual que Tigres y América.
Te podría interesar: Se terminan los rumores y Álvaro Fidalgo forma parte de la convocatoria de México para enfrentar a Portugal y Bélgica
Tras las acciones de esta jornada, el torneo va a su recta final faltando solamente cinco fechas por celebrarse, las suficientes para que equipos tomen rachas importantes y se metan a zona de calificación o bien caigan.
Así marcha la tabla general de la Liga MX Femenil
|Pos
|Equipo
|JJ
|Dif
|Puntos
|1
|Monterrey
|12
|+30
|32
|2
|Pachuca
|12
|+30
|27
|3
|Tigres
|12
|+22
|27
|4
|América
|12
|+21
|27
|5
|Chivas
|11
|+13
|26
|6
|Toluca
|12
|+11
|25
|7
|Cruz Azul
|12
|+11
|21
|8
|FC Juárez
|11
|+1
|18
|9
|Tijuana
|12
|0
|18
|10
|Mazatlán
|12
|-2
|18
|11
|Pumas
|12
|-3
|17
|12
|León
|12
|-4
|12
|13
|Atlético San Luis
|12
|-14
|9
|14
|Atlas
|12
|-12
|8
|15
|Puebla
|12
|-29
|6
|16
|Santos Laguna
|12
|-14
|5
|17
|Necaxa
|12
|-34
|4
|18
|Querétaro
|12
|-27
|1
Todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil
Chivas 1-1 Pachuca
Puebla 0-2 Juárez
Necaxa 1-1 Atlético de San Luis
Tigres 6-0 Querétaro
Atlas 0-3 Rayadas
Te podría interesar: Chivas, base de la convocatoria de Javier Aguirre
América 2-0 Toluca
Léon 1-3 Mazatlán
Santos 0-2 Cruz Azul
Xolos 2-1 Pumas
¡Así se vivió la 𝐉𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝟏𝟐! 🔥⚽️— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) March 18, 2026
Partidos intensos, goles que marcaron diferencia y resultados que empiezan a mover la historia del torneo. 📊🔥
¿Qué resultado te sorprendió más? 👀#NuestroFutFem | #ResultadosJornada pic.twitter.com/oldHRvWQSX