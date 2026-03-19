Así va la tabla general del torneo Clausura 2026, tras la Jornada 12 de la Liga BBVA MX Femenil

Terminó la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX femenil, que tuvo goles al mayoreo, destacando de inicio la paliza de Tigres sobre Querétaro de 6-0. Con los resultados de esta fecha se mantiene en la cima Rayadas con 32 unidades, mostrando su poderío y constancia en un torneo que es cada vez más competitivo.

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Rayados derrotó a domicilio al Atlas por 3-0 el lunes y sumó una victoria en su marcha en este torneo en el que es perseguido muy de cerca por Pachuca que está a cinco puntos al igual que Tigres y América.

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Tras las acciones de esta jornada, el torneo va a su recta final faltando solamente cinco fechas por celebrarse, las suficientes para que equipos tomen rachas importantes y se metan a zona de calificación o bien caigan.

Así marcha la tabla general de la Liga MX Femenil

Pos Equipo JJ Dif Puntos 1 Monterrey 12 +30 32 2 Pachuca 12 +30 27 3 Tigres 12 +22 27 4 América 12 +21 27 5 Chivas 11 +13 26 6 Toluca 12 +11 25 7 Cruz Azul 12 +11 21 8 FC Juárez 11 +1 18 9 Tijuana 12 0 18 10 Mazatlán 12 -2 18 11 Pumas 12 -3 17 12 León 12 -4 12 13 Atlético San Luis 12 -14 9 14 Atlas 12 -12 8 15 Puebla 12 -29 6 16 Santos Laguna 12 -14 5 17 Necaxa 12 -34 4 18 Querétaro 12 -27 1

Todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil

Chivas 1-1 Pachuca

Puebla 0-2 Juárez

Necaxa 1-1 Atlético de San Luis

Tigres 6-0 Querétaro

Atlas 0-3 Rayadas

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América 2-0 Toluca

Léon 1-3 Mazatlán

Santos 0-2 Cruz Azul

Xolos 2-1 Pumas