¡Castigo ejemplar! MLS suspende de por vida a dos jugadores por violar las políticas de la liga

La Major League Soccer (MLS) suspendió de por vida a los jugadores Derrick Jones y Yaw Yeboah, ambos exelementos del Columbus Crew, por su participación en apuestas deportivas, incluyendo algunas relacionadas con sus propios partidos durante las temporadas 2024 y 2025.

La MLS había puesto en licencia administrativa a ambos jugadores desde octubre mientras se revisaban sus casos de posibles infracciones a las normas de la liga.

La MLS citó el caso de que Derrick Jones y Yaw Yeboah apostaron a que el primero recibiría tarjeta amarilla en un partido del 2024 mientras ambos eran jugadores del Columbus Crew.

“La MLS se mantiene firme en su compromiso con la integridad de los partidos. La liga seguirá aplicando sus políticas, reforzará los esfuerzos de educación y abogará por la eliminación de las apuestas sobre tarjetas amarillas en todos los estados para proteger la integridad de nuestra competencia para clubes, jugadores y aficionados”, informó el comisionado de la liga, Don Garber, a través de un comunicado.

La Liga de los Estados Unidos fue alertada sobre las apuestas sospechosas a través de sus socios de integridad y realizó las investigaciones a través de un bufete de abogados y en cooperación con el Columbus Crew.

Derrick Jones, de 29 años, jugó en Columbus Crew durante las temporadas 2024 y 2025 hasta que fue puesto en licencia. Actualmente se encuentra en agente libre tras dejar al equipo al inicio de este año.

Por su parte, Yaw Yeboah dejó al Columbus para militar en el LAFC en la temporada 2025 y actualmente juega en el QD Hainiu.

