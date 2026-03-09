Cristiano Ronaldo, ¿sí o no? Portugal anunciará sus convocados para amistoso contra la Selección Mexicana

¿Estará o no estará Cristiano Ronaldo? El seleccionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, dará a conocer el próximo 20 de marzo la lista de jugadores convocados para los partidos de preparación frente a la Selección Mexicana y Estados Unidos. Estos encuentros forman parte de la última ventana de amistosos antes de definir la plantilla definitiva que competirá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los partidos de preparación

Portugal tendrá dos compromisos de alto nivel en territorio norteamericano:

México vs Portugal – Sábado 28 de marzo de 2026, Estadio Ciudad de México , a las 19:00 hora (tiempo del centro de México).

– Sábado 28 de marzo de 2026, , a las (tiempo del centro de México). Estados Unidos vs Portugal – Martes 31 de marzo de 2026, Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, a las 17:00 hora local

Estos duelos permitirán medir fuerzas contra selecciones que también estarán presentes en el Mundial y que representan estilos de juego distintos: la intensidad mexicana y la potencia física estadounidense.

¿Cristiano Ronaldo estará en la lista de convocados?

Uno de los grandes focos de atención será la presencia de Cristiano Ronaldo. El astro portugués se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión que lo ha mantenido fuera de actividad en las últimas semanas. Aunque su nombre podría figurar en la lista de convocados, su participación en los amistosos dependerá de la evolución médica y de la decisión final del cuerpo técnico. La expectativa es alta, pues el delantero disputará su sexta Copa del Mundo, un récord histórico.

¿Cuáles son los partidos de Portugal en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Portugal quedó ubicado en el Grupo K, donde enfrentará a rivales de gran tradición y competitividad:

Portugal vs A definir - 17 de junio de 2026 - 11:00 hrs - Houston

Portugal vs Uzbekistán - 23 de junio de 2026 - 11:00 hrs - Houston