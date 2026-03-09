logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Cristiano Ronaldo, ¿sí o no? Portugal anunciará sus convocados para amistoso contra la Selección Mexicana

El seleccionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, dará a conocer la lista de jugadores convocados para los partidos de preparación frente a la Selección Mexicana

Cristiano Ronaldo Portugal
La selección europea y CR7 se decantaron por Miami como su base.|Cristiano Ronaldo

Escrito por: Fernando Campos

¿Estará o no estará Cristiano Ronaldo? El seleccionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, dará a conocer el próximo 20 de marzo la lista de jugadores convocados para los partidos de preparación frente a la Selección Mexicana y Estados Unidos. Estos encuentros forman parte de la última ventana de amistosos antes de definir la plantilla definitiva que competirá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tigres vs Monterrey 1-0 | Resumen y Goles | Jornada 10 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

Los partidos de preparación

Portugal tendrá dos compromisos de alto nivel en territorio norteamericano:

  • México vs Portugal – Sábado 28 de marzo de 2026, Estadio Ciudad de México, a las 19:00 hora (tiempo del centro de México).
  • Estados Unidos vs Portugal – Martes 31 de marzo de 2026, Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, a las 17:00 hora local

Estos duelos permitirán medir fuerzas contra selecciones que también estarán presentes en el Mundial y que representan estilos de juego distintos: la intensidad mexicana y la potencia física estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cristiano Ronaldo estará en la lista de convocados?

Uno de los grandes focos de atención será la presencia de Cristiano Ronaldo. El astro portugués se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión que lo ha mantenido fuera de actividad en las últimas semanas. Aunque su nombre podría figurar en la lista de convocados, su participación en los amistosos dependerá de la evolución médica y de la decisión final del cuerpo técnico. La expectativa es alta, pues el delantero disputará su sexta Copa del Mundo, un récord histórico.

¿Cuáles son los partidos de Portugal en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Portugal quedó ubicado en el Grupo K, donde enfrentará a rivales de gran tradición y competitividad:

  • Portugal vs A definir - 17 de junio de 2026 - 11:00 hrs - Houston

  • Portugal vs Uzbekistán - 23 de junio de 2026 - 11:00 hrs - Houston

  • Portugal vs Colombia - 27 de junio de 2026 - 17:30 hrs - Miami
Tags relacionados
Portugal Cristiano Ronaldo