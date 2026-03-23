Las lesiones lo alejaron de la Selección, demostró resiliencia y hoy volvió al gol en el Clausura 2026

En México hay una camada de futbolistas realmente muy exitosa, asegurando que habrá equipos muy importantes en la Selección Nacional durante varios años más. Sin embargo, no todos tienen el talento acompañado por la suerte. Hay uno que pintaba para jugar en la Selección Nacional de México pero se lesionó. Hoy demostró resiliencia y volvió al gol en el Clausura 2026.

Resulta que por fin Elías Montiel –quien supo superar a Hormiga González– dejó atrás sus problemas físicos y en el último partido de Pachuca frente a Toluca ingresó en la segunda mitad y convirtió el gol del empate definitivo 1-1 para sellar una igualdad importante para los Tuzos en la Liga BBVA MX. De todos modos, regresar a la Selección Mexicana parece difícil.

Elías Montiel se ubica como el mejor mexicano Su-20 a nivel mundial en el prestigioso ranking, solo por debajo de Lamine Yamal y Franco Mastantuono|Club Pachuca Tuzos

La vuelta al gol de Elías Montiel en el Clausura 2026

El conjunto de Esteban Solari se encontraba abajo en el marcador ante los de Antonio Mohamed. Hasta que en el minuto 68 el DT de los Tuzos mandó a la cancha a Montiel en lugar de Víctor Guzmán. Apenas cinco minutos más tarde, filtraron un buen balón para el mediocentro que, sin dudarlo, remató fuerte al primer poste del portero Hugo González, quien no llegó a sacarla.

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La lesión que alejó a Elías Montiel de la Selección Mexicana

A pesar de que tuvo partidos con la Selección Mexicana juvenil (Sub-18, Sub-19 y Sub-20), Montiel sufrió un desgarro en el músculo femoral en un momento en el que podría haber comenzado a ser considerado por Javier Aguirre para el primer equipo. Incluso muchos sostienen que tenía mucho como para ser convocado de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los fanáticos sienten que Elías Montiel merece la Selección Nacional de México

“¿En serio el Vasco va a dejar a este tipo afuera del Mundial?”, expresó un fanático mostrando la imagen de Vinícius Jr., Federico Valverde y el propio Elías Montiel en la Copa Intercontinental que el Real Madrid le ganó al Pachuca.

“Si no se hubiera lesionado, fácil se subía al Mundial”, expresó un fanático. En tanto, otro agregó: “Si anda bien, tiene que ir”. Al margen del deseo de los fanáticos de Pachuca, parece muy complejo que Elías Montiel llegue a la Copa del Mundo.

