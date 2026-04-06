“Seguiré haciéndolo": Lucas Ocampo aclara el polémico gesto contra la afición de Rayados tras derrota contra Atlético de San Luis

La derrota de Rayados de Monterrey ante el Atlético de San Luis este sábado 4 de abril caló hondo, no solo en los aficionados, sino también en varios jugadores como Lucas Ocampo quien no pudo ocultar su frustración por el tropiezo que los deja prácticamente fuera de la zona de Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Lucas Ocampo se disculpa con los aficionados tras su polémico gesto

Lucas Ocampo compartió un video en sus redes sociales en donde ofreció una disculpa a los aficionados de Rayados que se sintieron ofendidos por su polémico gesto al finalizar el partido ante el Atlético de San Luis.

Y es que el extremo argentino fue visto haciendo un corte de manga contra la afición cuando los jugadores se reunieron en la mitad de la cancha para agradecer a los seguidores de Monterrey por su apoyo, lo que fue interpretado como una ofensa hacía la afición.

Ocampo ha salido a aclarar que fue parte de la frustración y el gesto que no tenía un destino específico, sino que fue parte de la emoción del encuentro.

Por si algo más no podía faltarle a #Rayados....Lucas Ocampos prácticamente "le mienta la madre" a su propia afición...



Caray. Es para que mañana mismo el club lo sancione o algo similar.



¿Que respuesta puede darse ante esta acción?

pic.twitter.com/zEGFM2rVm1 — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) April 5, 2026

“Vengo a hablar del video que está circulando y del gesto que hice después del partido. Quiero recalcar que obviamente no fue hacia ustedes (afición), no fue a la gente que estaba en el estadio ni a la gente de Monterrey, es un gesto que hago por la frustración del momento, de no haber ganado el partido, no haber ayudado a mis compañeros en los minutos que estuve en campo en lograr lo que todos queríamos, que era una victoria”, dijo Ocampo en su video compartido en las historias de su Instagram.

“Es un gesto del momento en el momento que voy a aplaudir, mi cabeza me dice ‘para qué voy a aplaudir, si volvimos a perder, si no pudimos darle alegría a las personas que estaban en el estadio’, es un momento difícil para todos, pero no quería dejar pasar el tiempo, porque en este momento no estamos para que se debata si hice gestos a la gente, no suma, suma estar todos juntos. Soy un jugador que seguirá haciendo gestos, siempre los hago”, agregó.

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