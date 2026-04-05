Salió de México como estrella, pero revelan que su nuevo entrenador en la MLS nunca lo pidió

Han pasado cuatro meses desde que James Rodríguez abandonó la Liga BBVA MX. Sin mucho éxito en el Club León, tomó la decisión de no renovar su contrato y se convirtió en agente libre a partir del 31 de diciembre de 2025. Las primeras semanas fueron difíciles para el colombiano, ya que no lograba encontrar acomodo en otro equipo. Sin embargo, fue el Minnesota United de la MLS quien se lanzó por su fichaje.

James firmó contrato con los estadounidenses durante los primeros días de febrero, aunque su debut llegó el día 15 de marzo. A pesar de ser una de las figuras del futbol sudamericano, distintos reportes de Estados Unidos remarcan que Cameron Knowles, entrenador de Minnesota, jamás pidió su fichaje dejando en claro que su contratación fue, principalmente, obra de la directiva.

El colombiano estuvo ausente en las primeras tres jornadas de la MLS y tuvo su debut en la fecha 4. James ingresó desde el banco de suplentes en la derrota por 6-0 de su equipo contra Vancouver Whitecaps, sumando sus primeros minutos con la institución de Estados Unidos. A pesar de su calidad, Rodríguez aún no se ha ganado la confianza de su entrenador y todavía no logra ser titular.

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En la Jornada 5, el ex Real Madrid volvió a ser suplente y apenas disputó 13 minutos en el juego contra Seattle Sounders que finalizó en un empate sin goles. A menos de 70 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, James no logra encontrar su mejor nivel y ahora volvió a quedar fuera del equipo, pero esta vez por una enfermedad que no le ha permitido entrenarse con normalidad.

Mar 15, 2026; Vancouver, British Columbia, CAN; Vancouver Whitecaps FC defender Mathías Laborda (2) defends against Minnesota United fC midfielder James Rodriguez (10) during the second half during the second half at BC Place. Mandatory Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images|Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

¿Qué enfermedad tiene James Rodríguez?

Luego del amistoso que Colombia jugó contra Francia el 29 de marzo, James tuvo que estar tres días hospitalizado debido a un cuadro de deshidratación severa. Según pudo informar Minnesota United, el futbolista de 34 años presenta una condición muscular “grave”. Una situación que ha comenzado a generar incertidumbre entre los aficionados.

En un primer momento, la Federación Colombiana de Futbol había comunicado que el jugador sufrió una “deshidratación severa” de origen “no deportivo”. Como si fuese poco, a este diagnóstico se le sumó una molestia muscular, sin confirmarse si se trata de una secuela de la deshidratación. Su fecha de regreso al terreno de juego aún es indeterminado.

