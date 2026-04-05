Rayados lo desechó y hoy es uno de los delanteros mexicanos más letales de la Liga BBVA MX

Rayados se encuentra en una situación complicada tras haber caído ante Atlético San Luis en la Jornada 13 del Clausura 2026. A pesar del despido de Domenec Torrent ya hace varias semanas, el equipo parece no tener reacción y está cerca de igualar su peor temporada de Liga BBVA MX en mucho tiempo. Como si fuese poco, uno de sus canteranos la está descosiendo en otro equipo del futbol mexicano.

Se trata de Alí Ávila, delantero de 22 años que realizó toda su formación como futbolista en la cantera de Monterrey. Sin embargo, el joven ha tenido pocas oportunidades en el primer equipo y, lejos de confiar en su proyección, la directiva hizo caja con él y lo vendió por solo 1,2 millones de dólares al Querétaro a mediados de 2025. Hoy es uno de los delanteros más letales de la Liga BBVA MX.

Ávila no fue tenido en cuenta en Rayados|Rayados de Monterrey

Ávila viene de marcar el gol del triunfo de los Gallos Blancos frente a Toluca en la Jornada 13, terminando así con el invicto de los Diablos Rojos, único equipo que no había conocido la derrota en el Clausura 2026. Con esta anotación, el joven mexicano se posicionó como uno de los mexicanos con más goles en la temporada 2025-26 de la Liga BBVA MX con 9 tantos.

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Solo lo superan Armando González de Chivas, Germán Berterame (hoy en Inter Miami) y Kevin Castañeda de Xolos. Su mérito es aún mayor, ya que Querétaro suele ser un equipo que ocupa las últimas casillas de la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX y no suele ser un conjunto que ataque demasiado. Ávila encontró su lugar en el futbol mexicano y le está demostrando a Rayados que se equivocaron al venderlo un año atrás.

Ávila es figura de la Liga BBVA MX con Querétaro|Querétaro FC

Los datos más destacados de Alí Ávila en Querétaro