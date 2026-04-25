Mora, Brian o Luis Chávez, ¿quién será titular con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos más importantes de los últimos años en donde la Selección Mexicana hará su debut oficial el jueves 11 de junio frente al combinado de Sudáfrica, esto en duelo correspondiente al Grupo A.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

A unas semanas para el inicio de este evento, el Vasco Aguirre aún cuenta con ciertas dudas respecto a los jugadores que colocará en la zona del medio campo, por lo que aquí conocerás las ventajas y desventajas que Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Luis Chávez tienen para ocupar el puesto de interior por izquierda.

¿Quién será el titular de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Brian Gutiérrez tiene como ventaja principal el hecho de haber sido probado en los últimos partidos con grandes calificaciones de acuerdo con expertos. No obstante, no tiene el mismo bagaje en Selección que las otras opciones y, además, tampoco es titular indiscutible en Chivas.

Te puede interesar: Estas son las carreras que Isaac del Toro SE PERDERÁ tras su lesión

Te puede interesar: Así ha sido la evolución de la máscara de El Grande Americano

Gilberto Mora, por su parte, es un elemento de 17 años que hasta hace unos meses era titular absoluto en la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Recientemente Morita volvió a las canchas tras superar una pubalgia, por lo que ahora su objetivo principal es tomar regularidad con Xolos.

Finalmente está Luis Chávez, quien es el único de los tres con un perfil zurdo natural y que, además, fue el mejor jugador del Mundial pasado. No obstante, este atraviesa por un periodo de adaptación luego de sufrir una rotura de ligamento, misma que se desconoce si lo dejará estar al cien por ciento para el evento de junio próximo.

Las tres opciones tienen ventajas y desventajas a destacar, por lo que, bajo este escenario, todo dependerá de lo que Javier Aguirre busque en el terreno de juego, así como del rival al que se enfrente en el mismo.

¿Cuántos futbolistas naturalizados puede llamar el Vasco Aguirre para la Selección?

La última convocatoria de Javier, el Vasco Aguirre en la Selección Mexicana incluyó a tres jugadores naturalizados, mismos que fueron Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Germán Berterame, mismos que cuentan con amplias posibilidades de subirse al barco final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.