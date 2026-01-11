El motivo por el cual Hirving Chucky Lozano, se vuelve un fichaje COMPLICADO para la Liga MX

Se ha generado mucha expectativa en Liga MX por la inminente salida de Hirving Chucky Lozano del San Diego FC, luego de su primer temporada en MLS, pues podría volver al balompié mexicano con un grupo reducido de equipos que tal vez buscarían ir por él, pero su salario se vuelve un tema complicado para que se dé su regreso, por lo que solo habría dos opciones, o un equipo hace un esfuerzo enorme por Lozano o el jugador acepta un sueldo menor a lo que percibe.

Hirving Lozano, de 30 años de edad, llegó hace un año al San Diego como el fichaje más importante del equipo que nacía en la MLS, y ganándose muchas críticas porque con mucho qué dar, se fue a la MLS en donde se decía su nivel bajaría y tendría que ponderar seguir en una Liga de mayor competencia.

Pero Lozano tuvo la etiqueta de franquicia, pagaron una fortuna por él al PSV de 10 millones de euros y se dice que fue uno de los jugadores mejor pagados el año pasado, con un salario cercano a los 7.6 millones de dólares anuales, una cantidad que está por encima de los salarios en México que son de por sí altos.

Lozano estaba en la lista de los que más ganaban en Estados Unidos, aunque lejos de Messi quien estaba en cerca de 20.5 millones de dólares anuales con el Inter Miami. Aquí la gran interrogante es si algún equipo puede igualar en México lo que ganaba Lozano.

Y es que no es solo que logren pagarle esa cantidad más el valor de su carta, que sería ahora mismo de 8 millones de dólares. El tema es que no se sabe el momento deportivo exacto que vive y el nivel deportivo y mental que tenga al haber sido cortado de San Diego.

MLS o futbol árabe, posibles destinos para Chucky Lozano

Por Lozano no faltarán equipos que pregunten por sus servicios, pero el salario es un obstáculo, por lo que de no ser Liga MX, la MLS surge como una posibilidad al tenerlo como referente de México y tal vez buscando que retome su mejor nivel cuando el arranque del torneo está próximo.

De no ser Liga MX o MLS, se revive la posibilidad del futbol árabe, Liga que cada vez tiene jugadores más jóvenes de diferentes países, dejando de ser esa Liga de retiro de las grandes figuras. En 2023, reportes señalaron que en esa Liga de Arabia Saudita querían diferentes equipos a Lozano, pero nada se concretó.

Tal vez ahora puede ser uno de los nuevos jugadores de ese torneo en el que Julián Quiñones es figura y donde la leyenda Cristiano Ronaldo siguie marcando goles.