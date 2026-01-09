5 equipos de Liga MX a los cuales podría llegar Chucky Lozano ante su inminente salida del San Diego FC

El delantero mexicano Hirving Chucky Lozano no se logró consolidar en el San Diego FC que ya le dio las gracias , un problema con el entrenador y el grupo en el que hubo una acolarada discusión semanas atrás pudo haber aportado a que le estén buscando equipo para dejar el proyecto de la MLS, todo esto pone al atacante en la órbita de equipos del balompié mexicano.

Fue este viernes, cuando el director deportivo Tyler Heaps confirmó abiertamente ante los medios, que Lozano no entra en los planes para el 2026, noticia que ha sido replicada por la prensa internacional pues deja su futuro incierto y todo esto cuando el Mundial del 2026 está a meses de suceder arrancando el 11 de junio y no tener equipo lo pone en una posición complicada.

during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.|JONATHAN DUENAS/MEXSPORT

Chucky Lozano y 5 equipos de Liga MX que podrían ir por él

Hirving Chucky Lozano, de 30 años de edad ahora está en búsqueda de equipo tras el descarte del San Diego, por lo que su destino podría estar en la Liga MX, en donde se reviven intereses del pasado.

Chivas: El equipo rojiblanco es una de las opciones que surgen en automático, pues es mexicano, viene con una importante experiencia en México, Europa y la MLS. Su calidad no está a discusión, pero buscarían con Gabriel Milito regresar a su mejor nivel.

Chivas, dándole salida a Pulido, Erick Gutiérrez y otros futbolistas podría animarse a ir de lleno por Lozano aunque la negociación no sería fácil por la cantidad que tendría que pagar y otras escuadras que lo buscarán.

América: Si América no logró contratar a Obed Vargas, tal vez con Lozano si pueda lograrlo. Es momento de recordar que el ex PSV en su momento afirmó que América le parece un equipo interesante y que considera como "el más grande".

Tigres: Los equipos regios aparecerán en el mapa y para Tigres sería una contratación BOMBA y que podría carle bien a Lozano teniendo compañeros de ese calibre.

Rayados: Monterrey también con el presupuesto tan amplio, la seriedad del plantel y los compañeros que tendría, se vuelve una opción para el jugador.

Cruz Azul: Finalmente la Máquina no podría descartarse, han movido sus piezas y están en búsqueda de jugadores, pero al tener los 9 cupos llenos de extranjeros, un mexicano sería la solución.