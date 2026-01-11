Chivas estaría cerrando contratación de mediocampista, procedente de la MLS

Chivas estarían cerrando un fichaje importante y con una clara estrategia de proyección, al ir como el juvenil Iván Cruz Medina, futbolista de 19 años quien pertenece al San José Earthquakes, de la MLS y cuenta con el requisito para estar en la institución al ser mexicoamericano.

Chivas, de acuerdo a múltiples reportes, llevará a Cruz Mediana a Verde Valle, pero para usarlo en el Tapatío, escuadra filial del equipo y que se desarrolla en la Liga de Expansión MX.

Cruz Medina, va a préstamo a las Chivas

Todo apunta a que Chivas y Earthquakes lo negociaron como un préstamo por un año con opción a compra.

El medicampista, sobre todo con cualidades ofensivas en su desarrollo en el San José, ya estaría llegando este fin de semana a México para cerrar el acuerdo y usarlo en cuanto el entrenador José Melendez así lo considere.

Medina no jugó con Earthquakes pero sí en su cuadro de desarrollo, conocido como The Town, en donde dejó buenas sensaciones, por lo que Chivas lo siguió hasta este punto.

El proyecto que tendrían en Guadalajara, sería darle juego, verlo crecer en Tapatío y eventualmente dar el salto hacia Chivas y si eso sucede en el trascurso del 2026, eventualmente ejercer la opción a compra que estipula el acuerdo que estaría concretándose.

