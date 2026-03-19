El motivo por el cual Armando Reséndiz, nuevo rival de Jaime Munguía es apodado ‘TORO’

El boxeador Armando Toro Reséndiz, actual campeón de peso supermediano por la Asociación Mundial de Boxeo, tiene tal vez el reto más difícil y mayúsculo en su carrera, cuando mida fuerzas el 2 de mayo en la Arena T-Mobile de Las Vegas en contra de Jaime Munguía donde pondrá en juego esa corona y donde tendrá que demostrar porqué es apodado 'TORO'.

Reséndiz desde hace al menos tres meses sabía que Munguía era una opción latente; la negociación fue avanzando y ahora es una realidad que se medirá ante e tijuanense en Las Vegas en el respaldo del pleito estelar Zurdo Ramírez vs David Benavidez.

Toro Reséndiz, de 27 años de edad y nacido en Nayarit, tiene 18 peleas como profesional, de esas 16 ganadas con 11 nocauts y dos derrotas, una de esas por la vía del cloroformo. El mexicano radicado en California peleó por última ocasión el 31 de mayo del año pasado logrando ser campeón interino, y meses más tarde cuando Crawford se retiro del boxeo el cetro que quedó vacante pasó a manos de Reséndiz.

La noticia la recibió el 1 de enero del 2026 y desde entonces tiene su corona mundial en 168 libras la cual expondrá por primera vez, y en el marco de un magno evento que lo colocará en los reflectores.

Este es el motivo por el cual Armando Reséndiz recibió el apodo del Toro

El peleador compartió a Box Azteca, que transmitirá su pelea ese 2 de mayo en Las Vegas, el origen y motivo de su apodo Toro:

"El apodo surge cuando yo era boxeador amateur y había unos entrenadores que se dirigían a mí como ‘EL TORO’, porque era fuerte, robusto un poco así fornido y tenía fortaleza al pelear en el amateur, así me llamaban.

Especialmente un entrenador, del estado de Jalisco, se llamaba Mariano y que en paz descanse y desde ese momento como que ese apodo se me fue quedando"