¿Quién es Armando ‘Toro’ Reséndiz, el nuevo campeón mundial mexicano en el boxeo?

José Armando 'Toro' Reséndiz es el nuevo campeón de la Asociación Mundial de Boxeo , logro que ha llegado este 1 de enero del 2026, y que se da al haber sido campeón interino y ante el retiro de Terence Crawford en diciembre.

Terence Crawford se retiro y dejó vacantes las correas de la Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y por no estar de acuerdo con los lineamientos del Consejo Mundial de Boxeo, también ese título quedó vacante.

La correa de la FIB, se dice que podría repartirse al ganador de la supuesta pelea mandatoria entre Canelo Álvarez y Osleys Iglesias, en tanto que del CMB y OMB no se tienen aún novedades. Pero en lo que respecta al de la AMB, el organismo habría elevado de campeón interino a campeón del organismo en las 168 libras.

La reacción de Armando Reséndiz al conseguir ser campeón mundial

En junio, Toro Reséndiz ganó el título interino AMB en junio del 2025 al derrotar por decisión dividida a Caleb Plant y ahora sin tener otro desafío alcanzó la corona máxima de esa categoría, enterándose el mexicano de Nayarit, a través de un comunicado y teniendo una reacción evidente, llena de alegría.

"Despertamos con esta noticia de año nuevo, ahora como CAMPEON REGULAR WBA ‼️

Me siento muy agradecido con Dios por tanto, seguiré haciendo mi parte y confiando en lo que él tiene para mí", comentó Reséndiz en su cuenta de Instagram.

Lo que tienes que saber de Armando Toro Reséndiz