¿Quién es Armando ‘Toro’ Reséndiz, el nuevo campeón mundial mexicano en el boxeo?
Armando ‘Toro’ Reséndiz ha logrado ascender como campeón del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo, luego del retiro de Terence Crawford, dejando el título vacante.
José Armando 'Toro' Reséndiz es el nuevo campeón de la Asociación Mundial de Boxeo , logro que ha llegado este 1 de enero del 2026, y que se da al haber sido campeón interino y ante el retiro de Terence Crawford en diciembre.
Terence Crawford se retiro y dejó vacantes las correas de la Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y por no estar de acuerdo con los lineamientos del Consejo Mundial de Boxeo, también ese título quedó vacante.
La correa de la FIB, se dice que podría repartirse al ganador de la supuesta pelea mandatoria entre Canelo Álvarez y Osleys Iglesias, en tanto que del CMB y OMB no se tienen aún novedades. Pero en lo que respecta al de la AMB, el organismo habría elevado de campeón interino a campeón del organismo en las 168 libras.
La reacción de Armando Reséndiz al conseguir ser campeón mundial
En junio, Toro Reséndiz ganó el título interino AMB en junio del 2025 al derrotar por decisión dividida a Caleb Plant y ahora sin tener otro desafío alcanzó la corona máxima de esa categoría, enterándose el mexicano de Nayarit, a través de un comunicado y teniendo una reacción evidente, llena de alegría.
"Despertamos con esta noticia de año nuevo, ahora como CAMPEON REGULAR WBA ‼️
Me siento muy agradecido con Dios por tanto, seguiré haciendo mi parte y confiando en lo que él tiene para mí", comentó Reséndiz en su cuenta de Instagram.
Lo que tienes que saber de Armando Toro Reséndiz
- Armando Reséndiz tiene 26 años
- Es apodado El Toro, por su fuerza física
- Venció en la pelea más importante de su carrera a Calen Plant en junio
- Es oriundo de Guayabitos, Nayarit
- Tiene un récord de 16 victorias con 11 nocauts; tiene dos derrotas, una por nocaut
- Es el segundo campeón mexicano en la historia en las 168 libras, luego de Canelo Álvarez
- Tendrá detrás de él a tipos como Berlanga, Jaime Munguía, Diego Pacheco, William Scull y algunos otros más, deseando el cetro de la AMB