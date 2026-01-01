¡ÚLTIMA HORA! En las primeras horas del 2026, México tiene un nuevo campeón del mundo en el boxeo

El peleador mexicano oriundo de Nayarit, Armando Resendiz ha recibido una extraordinaria noticia, y es que ha sido elevado por la Asociación Mundial de Boxeo como campeón absoluto en la división de los supermedianos, tras el retiro de Terence Crawford ocurrida en el mes de diciembre del año pasado.

Durante las primeras horas del 2026, The Ring Magazine, informó con conocimiento de esa decisión de que la WBA había realizado ese movimiento sorpresivo, cuando parecía que el campeonato podría ser disputado en eliminatoria o entre los mejores clasificados, pero han ascendido a Resendiz, de 28 años como el campeón, con lo que México suma a otro monarca a su lista.

Armando 'Toro' Reséndiz, nuevo campeón mundial de la AMB

En junio del 2025, Armando Reséndiz venció a Caleb Plant por decisión dividida con las tarjetas de 116-112, 116-112 y 113-115, con lo que logró ser campeón interino de la AMB. El apodado Toro, desde entonces estaba en camino a lograr ser monarca absoluto, pero ante el retiro de Crawford esa posibilidad se acercó y ahora se cristalizó.

Fue el 17 de diciembre cuando Crawford dijo que no tenía nada más que demostrar, se retiró y los campeonatos de la AMB, FIB y OMB quedaron vacantes junto al del CMB. Cuando se tenía la esperanza de que Crawford reflexionara, pidió recomendaciones para viajar por el mundo en el 2026 confirmando que no boxeará más.

La AMB por su parte, habría estado analizando el panorama y ha puesto a Reséndiz con solo 26 años como el campeón del mundo en la AMB.

El récord de Armando Reséndiz en el boxeo profesional

Armando Reséndiz, nacido en Guayabitos, Nayarit, tiene una marca en el boxeo profesional de 16 victorias con 11 nocauts, además de dos derrotas, una de estas por nocaut, ocurrida ante Elijah García en el 2023.

Reséndiz desde entonces ha ganado sus últimas dos peleas y ahora como campeón de la AMB, estará en la mira de tipos como Osleys Iglesias, Edgar Berlanga, Jaime Mundía, Mbilli, William Scull, Diego Pacheco y hasta para el propio Canelo.