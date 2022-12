Edson Álvarez, en el radar del Chelsea para el mercado de invierno

A pesar de que Edson Álvarez no pudiera llegar al Chelsea en el pasado mercado de fichajes de verano, el jugador que milita en el Ajax sigue siendo uno de los objetivos del conjunto de la Premier League para este invierno.

Según diversos reportes, el mediocampista volvería a estar en el radar de los ‘Blues’. Y es que anteriormente, el mismo jugador fue quien pudo admitir el acercamiento del cuadro dirigido por Graham Potter.

“Por supuesto que hubo interés por parte del Chelsea. Nadie esperaba que hiciera otra oferta. Era una situación difícil. Ajax realmente no podía ir a ninguna parte, no podía hacer nada más. No tenía un jugador en mi posición. Por supuesto que luché hasta donde pude. Estoy muy decepcionado por eso. Pero estoy convencido de que algún día otro gran club vendrá por mí. Este invierno, o en verano. Por ahora solo puedo concentrarme en el Ajax”, dijo en su momento Edson Álvarez.

En aquel intento por llevar al ‘Machín’ a sus filas, el Chelsea había ofrecido 50 millones de euros por los servicios del mexicano, sin embargo, el equipo de Ámsterdam le dijo que no a la oferta.

Otros refuerzos que busca el Chelsea

Entre otros nombres que tendría el equipo de Inglaterra sobre la mesa, suenan Alexis Mac Allister, Josko Gvardiol y Leandro Trossard.

Cabe recordar, que Edson Álvarez tiene contrato con el Ajax hasta 2025, pues fue renovado el pasado mes de octubre.

Desde su llegada al Ajax, el mediocampista de México ha sido una pieza importante del equipo de la Eredivisie con el que ha conquistado una Supercopa de los Países Bajos, una Copa de los Países Bajos y dos campeonatos de Liga.

