Neymar recibe sanción tras ser expulsado en el PSG vs Estrasburgo

Neymar ya tiene castigo definido. Luego de ser expulsado en el partido de París Saint-Germain frente al Estrasburgo, juego correspondiente a la Fecha 16 de la Ligue 1, la Comisión Disciplinaria ha confirmado la sanción del delantero del PSG.

El jugador de Brasil ha recibido un juego de suspensión luego de ver la tarjeta roja. El atacante fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en un lapso de dos minutos y no va a poder estar disponible para el compromiso contra el Lens, equipo que se ubica en el segundo puesto de la clasificación por debajo del equipo dirigido por Christophe Galtier.

La primera tarjeta amarilla se dio por una falta sobre un rival al minuto 61. Poco después, Neymar vio la segunda amonestación al 62' por simular una falta dentro del área, buscando engañar al silbante para conseguir un penalti y buscar romper el empate que se mantenía hasta ese momento en el Parque de los Príncipes.

Durante la presente campaña, es la primera vez en la que Neymar recibe la tarjeta roja. En la Temporada 2022/23, el jugador de la Selección de Brasil registra 15 partidos jugados, 11 goles, 4 tarjetas amarillas y una roja.

De igual forma, el cuadro de la capital de Francia tampoco va a contar con Marco Verratti por acumulación de tarjetas en los últimos partidos.

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El PSG se enfrenta al Lens en la Fecha 17

Luego de 16 partidos, el París Saint-Germain lidera la competencia de la Ligue 1 con 44 puntos. El segundo puesto es del Lens, cuadro que persigue al PSG con 37 unidades; mientra que el Marsella es tercero con 33 puntos.

El domingo 1 de enero de 2023, el París Saint-Germain visita la cancha del Estadio Bollaert-Delelis para disputar la Jornada 17 del certamen de la Liga de Francia.

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