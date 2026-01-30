¡Vienen horas de movimientos en la Liga MX: Berterame no jugaría la Jornada 4; Raphael Veiga cerca del América y Tigres amarraría delantero!

Este viernes 30 de enero podría ser de conclusiones en Liga MX, con movimientos que parecen cantados, y que están a solo una firma para hacerse oficiales. Podría haber más que se estén cocinando, pero los tres de los cuales se habla mucho podrían concretarse justo en el arranque de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Aún hay días por delante, casi una semana para que cierren las contrataciones, pero lo que no hay, es tiempo en los clubes pues entrando a la fecha 4 los clubes buscan tener lo más compacto los equipos y no depender de comprar de pánico que tal vez no se vuelvan el movimiento más inteligente.

Te podría interesar: Benzema estaría libre en el merca de fichajes, ¿América o Rayados se aventarían por él?

¡Germán Berterame cerraría transferencia con el Inter Miami y sus horas en Rayados se agotan!

Si bien tiene dos semanas de que arrancó esto como un rumor y luego el interés se hizo oficial, aún no se ha dado la transferencia de Berterame procedente de Rayados con destino a Inter Miami, y es que no había prisa ya que la MLS arranca a finales de este mes, y el de origen argentino viene de estar en actividad y de jugar con selección por lo que el ritmo lo trae y al haber sido un interés en plena competencia, se tomó el tiempo para poderse ir bien.

Ante la formalidad del interés y que presuntamente todo está cerrado, ya no tenía caso exponerlo en una fecha 4, pues el jugador virtualmente ya es del Inter Miami y este mismo viernes podría darse el esperado anuncio.

Germán Berterame dejaría Rayados tras la llegada de Martial|MEXSPORT

Raphael Veiga viajaría este fin de semana a Ciudad de México para sumarse al América

En Brasil recalcan que Raphael Veiga viaja este fin de semana a México para cerrar su contratación con el Ame, en tanto la afición de Palmeiras despiden a quien señalan como un icono del equipo recordando los 109 goles y 54 asistencias.

Veiga es un jugador de mediocampo, que construye al frente, que tiene creatividad y que al ser brasileño también tiene un cierto plus en el proyecto de André Jardine.

Raphael Veiga podría ser el último refuerzo del América|Crédito: Getty Images

Rodrigo Aguirre se iría del América con destino a Tigres

El Buffalo Aguirre, es un delantero que podría marcharse a la brevedad del club y para ello es necesario un movimiento en diferentes frentes, primero que Tigres cierren su fichaje y una vez que esa ocurra se liberaría la plaza de extranjero en los azulcremas para darle la bienvenida a Veiga, por lo que todo esto debe ocurrir a la brevedad.