Mr Iguana y las figuras de la AAA que aparecen en el nuevo videojuego de la WWE

¡Es un hecho! La llegada de un nuevo videojuego correspondiente a la WWE trajo consigo la participación de muchos luchadores mexicanos, esto gracias a la compra de la empresa norteamericana hacia la AAA, misma que ha logrado mantenerse como una de las más importantes del país.

Y es que, después de muchos rumores al respecto, finalmente se supo que el nuevo videojuego de la WWE incluyó a varios elementos que forman parte de la AAA y que han rendido de manera importante en los últimos meses. Mr. Iguana es un ejemplo de ello; sin embargo, no es el único.

¿Qué figuras de la AAA estarán en el nuevo juego de la WWE?

Lo primero que debes tener en cuenta es que el WWE 2K26 estará disponible para las consolas más importantes en la actualidad; es decir, la PlayStation 5, la Nintendo Switch 2 y la Xbox Series. Esta situación permite que millones de usuarios conozcan más respecto a los nuevos rostros de la AAA.

Así luce el Hijo del Vikingo en el videojuego de WWE 2K26, el mejor luchador de AAA no podía faltar. 🎮🔥#WWE2K26 pic.twitter.com/JuoZoAkBno — Fronzak WWE 👽🇲🇽 (@FronzakWWE) February 23, 2026

Dicho lo anterior, el estandarte de la AAA que hace su aparición en este nuevo videojuego es nada más y nada menos que Mr. Iguana, quien también formó parte de la última edición del Royal Rumble y que se ha convertido en el personaje más importante para la WWE en la actualidad.

Así como él, la WWE también dio oportunidad a que otros luchadores como el Hijo del Vikingo, Lady Flammer y Psycho Clown también estén presentes en este nuevo videojuego. Vale decir que hasta el momento se desconoce si otros luchadores de la AAA estarán en el mismo, por lo que habrá que estar atentos a más información en próximos días.

¿Cuándo sale el nuevo WWE 2K26?

Si todo sale conforme se tiene establecido el WWE 2K26 saldrá a la venta el próximo 13 de marzo del 2026, aunque los fanáticos podrán disfrutar de un acceso anticipado 7 días antes. Rumores en redes indican que su costo podría alcanzar los 70 dólares en su versión estándar; es decir, alrededor de 1,200 pesos mexicanos.