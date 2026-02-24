¿Adiós paternidad de Liga BBVA MX? Los 9 equipos de la MLS que buscarán ganar la Concachampions

A lo largo de las últimas décadas los equipos de la Liga BBVA MX han tenido un dominio abrumador en el apartado continental luego de conquistar la mayoría de las Copas de Campeones de la Concacaf. Ante este hecho, son 9 los equipos de la MLS que esperan terminar con esta hegemonía en 2026.

Se trata de 9 equipos, que forman parte de la MLS, y que se perfilan para romper la hegemonía de los equipos de la Liga BBVA MX que tienen en la Concachampions. Por tal motivo, aquí conocerás a las escuadras que intentarán tener este título continental en sus vitrinas deportivas.

¿Qué equipos de la MLS estarán en la Concachampions 2026 - 2027?

Lo primero a tener en cuenta es que la Liga BBVA MX ya contará con un equipo menos luego de la eliminación de Pumas a manos del San Diego, escuadra que forma parte de la MLS y que contará, entonces, con un total de nueve instituciones que intentarán terminar con la hegemonía mexicana.

Es así como, para los octavos de final de la Concachampions, habrá varias instituciones que forman parte de esta Liga y que intentarán llegar a la gran final del certamen pues, además del San Diego del Chucky Lozano, destacan otras escuadras como, por ejemplo, el Inter Miami de Lionel Messi.

Del mismo modo, aparecen instituciones de la talla del LAFC, LA Galaxy, el Nashville FC, Philadelphia Union, Cincinnati, Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders, mientras que por México están instituciones como Toluca, Cruz Azul, Rayados, América y Tigres.

¿Cuál fue el único equipo de la Liga BBVA MX que perdió una final de Concachampions?

Fue en la temporada 2022 cuando los Pumas se volvieron tendencia en las redes sociales luego de perder la final de la Concachampions ante el Seattle Sounders, equipo de la MLS. Se trata, entonces, de la única vez que una escuadra de México cayó en un torneo internacional en los últimos 15 años.