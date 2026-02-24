San Francisco 49ers establecerán récord histórico en la NFL; nadie podrá superarlos

¡Es un hecho! Después de muchos rumores en torno a lo que ocurriría con este equipo, finalmente la NFL confirmó que los San Francisco 49ers volverán a México después de 4 años de ausencia para disputar un duelo oficial, todo esto correspondiente a la temporada 2026 - 2027.

Los San Francisco 49ers se han catalogado como uno de los equipos más populares y seguidos en la República Mexicana, por lo que era de esperarse su llegada en el torno de la WWE a territorio nacional. Por tal motivo, vale conocer el récord que el equipo de la Nacional establecerá esta campaña.

¿Qué récord establecerán los San Francisco 49ers en la NFL 2026?

Debes tener en cuenta que, además de México, los San Francisco 49ers disputarán partidos en Australia, más precisamente Melbourne. Esta situación hace que el equipo de la Nacional se traslade alrededor de 38,000 millas recorridas, lo cual hará que se establezca un nuevo récord.

Con esta cantidad de kilómetros recorridos, los San Francisco 49ers se convertirán en el segundo equipo de la NFL en jugar partidos internacionales en dos continentes distintos en una sola temporada; además, entre Australia y México también tendrán que viajar a Nueva York y Atlanta, respectivamente hablando.

Finalmente, Adam Schefter menciona que los 49ers tendrán el récord principal de millas desplazadas en la NFL superando a otros equipos como Los Chargers y Los Rams de Los Ángeles, mismos que lograron recorrer a lo largo de 37,000 millas a lo largo del año anterior.

¿Cuándo y contra quién será el juego de los San Francisco 49ers en la NFL?

Lo primero que tienes que saber es que los San Francisco 49ers volverán a la cancha del Estadio Azteca en noviembre de este año para enfrentar un duelo oficial de la NFL. El rival hasta ahora se desconoce; sin embargo, las posibilidades son las siguientes: Las Vegas, Miami, Denver, Philadelphia, Washington, Minnesota, Arizona, Seattle y Los Ángeles.