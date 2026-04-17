Muere Alejandro Burillo, exdirectivo de la FMF y exdueño del Atlante

Este martes 16 de abril se anunció la muerte de Alejandro Burillo, exdirector deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, expropietario del Atlante y principal impulsor del Abierto Mexicano de Tenis que se disputa cada año en Acapulco, Guerrero.

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Muere Alejandro Burillo, exdirectivo de la FMF

Alejandro Burillo perdió la vida a los 74 años tras padecer un cáncer de piel. El exdirectivo tuvo un paso destacado por la Federación Mexicana de Futbol en donde estuvo detrás del nombramiento de directores técnico como Miguel Mejía Barón, Bora Milutinovic, Manuel Lapuente y Javier Aguirre en su primera etapa rumbo al Mundial de Corea Japón 2002.

Burillo también ayudó a la construcción del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FMF en donde concentra la Selección Mexicana, inicialmente construido como casa del Atlante, equipo del que fue dueño durante varios años.

El exdirectivo también estuvo detrás del diseño de la icónica camiseta que utilizó la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Francia 98 con la Piedra del Sol en el pecho y que ha servido de inspiración para el uniforme que usará México en el Mundial 2026.

Consolidó el ingreso del futbol mexicano a la Conmebol iniciando con la invitación de la Selección Mexicana a la Copa América de 1993 y más tarde de los equipos de la Liga MX a la Copa Libertadores.

Alejandro Burillo

Burillo también fue uno de los responsables de la celebración de la Copa Confederaciones de 1999 que a la postre terminaría conquistando México en un delirante partido ante una juvenil Brasil encabezada por Ronaldinho, Dida, Ze Roberto y otros jugadores que terminarían convirtiéndose en estrellas mundiales.

Como dueño del Atlante, Burillo encabezó la mudanza del Atlante a Cancún en 2007 en donde conquistó su más reciente título de la Liga BBVA MX; sin embargo, en 2020 vendió al equipo a Emilio Escalante.

Fuera del futbol, Burillo fue el impulsor de la realización del Abierto Mexicano de Tenis que actualmente se disputa cada año en Acapulco, Guerrero, además de la construcción de la Arena GNP Seguros en donde se celebra el certamen.

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