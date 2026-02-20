Muere querido futbolista y su equipo lo despide de manera desgarradora: “Fue un compañero ejemplar”

Amed 'Mago' Mendoza, futbolista amateur originario de Celaya, Guanajuato, fue asesinado la noche del martes 17 de febrero en la tercera sección de la colonia San Juanico, cuando sujetos dispararon contra la víctima en la vía pública.

Muere Amed Mendoza, futbolista amateur de Celaya

Amed Mendoza, de 34 años, se dedicaba a la práctica del futbol de forma semiprofesional y era reconocido en Celaya por su destacada trayectoria en equipos de ligas locales.

De acuerdo con reportes locales, Mendoza fue atacado a tiros afuera de una vivienda ubicada en la calle Alunita, en la colonia San Juanico de Celaya, Guanajuato. Los testigos llamaron a los servicios de emergencia, pero estos solo pudieron constatar que la víctima había perdido la vida.

Elementos de la unidad especializada en homicidios arribaron al lugar de los hechos para comenzar con las primeras diligencias, entrevistando a testigos y familiares de Mendoza para encaminar una línea de investigación.

Amed Mendoza

Equipos en los que militó Amed Mendoza y compañeros que compartieron cancha con él se solidarizaron con la tragedia e inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y consuelo para su familia.

"Con profundo dolor lamentamos el sensible fallecimiento de Amed Mendoza 'El Mago', quien defendió con orgullo los colores de Caleros FC durante la temporada 2018-2019. Amed no solo fue un gran futbolista dentro del terreno de juego, sino que también un compañero ejemplar, dejando huella por su talento, entrega y pasión en cada partido. Su calidad y amor por el futbol quedarán para siempre en la memoria de nuestra institución y de toda la afición", compartió uno de los clubes en los que jugó.

