CONFIRMADO: Las AUSENCIAS en la convocatoria del México vs Islandia

Javier Aguirre presentó este jueves 19 de febrero su lista de 21 convocados para el partido en el que se enfrentará la Selección de México en contra de su similar de Islandia el próximo miércoles 25 de febrero en la cancha del Estadio de la Corregidora de Querétaro y destacaron algunas ausencias que venían siendo constantes en sus llamados.

Las ausencias destacadas en la convocatoria de Javier Aguirre

Javier Aguirre conformó una Selección con una base de jugadores de Chivas; sin embargo, dejó fuera a Bryan 'Cotorro' González y Gilberto Sepúlveda, jugadores que habían sido convocados para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, pero que en esta ocasión han quedado excluidos.

Tampoco fueron convocados para el duelo ante Islandia Ramón Juárez de América y Diego Lainez de Tigres, ambos con destacadas actuaciones recientes en sus respectivos equipos y que también han sido parte de los llamados de Aguirre, pero que en esta ocasión han quedado descartados.

El técnico nacional ha adelantado en una reciente entrevista que ya tiene definidos a nueve jugadores que serán titulares en el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica el próximo 11 de junio, pero aun busca probar a otros elementos que lo convenzan de formar parte de la convocatoria final.

Lista de convocados de la Selección Mexicana

Porteros:

Luis Ángel Malagón | América

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos Laguna

Defensas:

Richard Ledezma | Chivas

Jesús Garza | Tigres

Víctor Guzmán | Rayados

Israel Reyes | América

Everardo López | Toluca

Jesús Gallardo | Toluca

Diego Campillo | Chivas

Medios:

Erik Lira | Cruz Azul

Erick Sánchez | América

Carlos Rodríguez | Cruz Azul

Denzell García | Juárez

Marcel Ruíz | Toluca

Brian Gutiérrez | Chivas

Alexis Gutiérrez | América

Delanteros:

Efraín Álvarez | Chivas

Roberto Alvarado | Chivas

Guillermo Martínez | Pumas

Armando González | Chivas

