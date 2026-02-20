CONFIRMADO: Las AUSENCIAS en la convocatoria del México vs Islandia
México se enfrentará a Islandia en partido amistoso y Javier Aguirre presentó su alineación
Javier Aguirre presentó este jueves 19 de febrero su lista de 21 convocados para el partido en el que se enfrentará la Selección de México en contra de su similar de Islandia el próximo miércoles 25 de febrero en la cancha del Estadio de la Corregidora de Querétaro y destacaron algunas ausencias que venían siendo constantes en sus llamados.
Las ausencias destacadas en la convocatoria de Javier Aguirre
Javier Aguirre conformó una Selección con una base de jugadores de Chivas; sin embargo, dejó fuera a Bryan 'Cotorro' González y Gilberto Sepúlveda, jugadores que habían sido convocados para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, pero que en esta ocasión han quedado excluidos.
Tampoco fueron convocados para el duelo ante Islandia Ramón Juárez de América y Diego Lainez de Tigres, ambos con destacadas actuaciones recientes en sus respectivos equipos y que también han sido parte de los llamados de Aguirre, pero que en esta ocasión han quedado descartados.
El técnico nacional ha adelantado en una reciente entrevista que ya tiene definidos a nueve jugadores que serán titulares en el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica el próximo 11 de junio, pero aun busca probar a otros elementos que lo convenzan de formar parte de la convocatoria final.
Lista de convocados de la Selección Mexicana
Porteros:
- Luis Ángel Malagón | América
- Raúl Rangel | Chivas
- Carlos Acevedo | Santos Laguna
Defensas:
- Richard Ledezma | Chivas
- Jesús Garza | Tigres
- Víctor Guzmán | Rayados
- Israel Reyes | América
- Everardo López | Toluca
- Jesús Gallardo | Toluca
- Diego Campillo | Chivas
Medios:
- Erik Lira | Cruz Azul
- Erick Sánchez | América
- Carlos Rodríguez | Cruz Azul
- Denzell García | Juárez
- Marcel Ruíz | Toluca
- Brian Gutiérrez | Chivas
- Alexis Gutiérrez | América
Delanteros:
- Efraín Álvarez | Chivas
- Roberto Alvarado | Chivas
- Guillermo Martínez | Pumas
- Armando González | Chivas
