ÚLTIMA HORA: Muere querido árbitro luego de pitar la final de este torneo

El futbol argentino está de luto, luego de que se confirmara la muerte del árbitro Emanuel Leguizamón quien perdió la vida después de dirigir un encuentro entre el Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipoletti por la Final de Ida patagónica del torneo Federal Amateur que da ascenso a la Tercera División de Argentina.

Muere árbitro Emanuel Leguizamón tras dirigir un partido en Argentina

Emanuel Leguizamón había fungido como cuarto árbitro en el partido del domingo 1 de febrero que empataron a dos goles el Boxing Club de Rio Gallegos y La Amistad de Cipoletti unas horas antes del accidente que le arrancó la vida.

Leguizamón, que tenía 24 años, sufrió un accidente automovilístico a bordo de una camioneta que viajaba desde Santa Cruz con dirección a La Pampa junto con otros tres silbantes tras haber pitado en el Torneo Regional del Federal Amateur.

"Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos", informó la Liga Profesional de Futbol de Argentina a través de sus redes sociales.

Desde @torneo_regional queremos enviarles nuestras condolencias a toda la familia y seres queridos de Emanuel Leguizamón, árbitro de La Pampa que falleció en el accidente automovilístico en Santa Cruz.



QEPD pic.twitter.com/BowHs09XEm — Torneo Regional Amateur (@torneo_regional) February 2, 2026

De acuerdo con los medios locales, el accidente se habría propiciado luego de que la camioneta en la que viajaban se saliera de la autopista y diera varios giros, dejando el vehículo completamente destruido.

Los otros tres silbantes, Cristian Rubiano, Diego Pereyra y Yasu Muñoz, fueron hospitalizados y se encuentran bajo observación médica en un nosocomio de la zona. Leguizamón, por su parte, perdió la vida en el lugar de los hechos.

