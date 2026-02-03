ÚLTIMA HORA: Forge vs Tigres se jugará a -15 grados en la Concachampions 2026, temperaturas más bajas que en la NFL

Comienza una nueva campaña en la Concachampions 2026. Dirigidos por Guido Pizarro, Tigres visita a Forge FC en la cancha del Hamilton Stadium, inmueble que va a poner a prueba al equipo de la Liga BBVA MX debido a que los reportes del clima señalan que el duelo entre el cuadro de Canadá y la escuadra de la UANL se va a disputar a una temperatura de -15 grados este martes 3 de febrero.

Y es que los pronósticos del clima indican que en Hamilton, Ontario, la temperatura del juego de Forge FC vs Tigres va a ser de -15 grados con sensación térmica de -17. Incluso, las bajas temperaturas han impedido que el equipo local pueda entrenar con normalidad, pues la nieve ha sido un factor importante que ha interrumpido las prácticas del equipo de la Canadian Premier League.

“La cancelación de la práctica fue por la seguridad de los jugadores al entrar y salir. Algunos de los chicos que viven alrededor del estadio fueron a hacer algo de acondicionamiento físico. Han estado trabajando duro y entrenando bien...", dijo el entrenador de Forge FC, Bobby Smyrniotis, pues los entrenamientos también se ven limitados debido a los traslados que tienen que hacer los jugadores y cuerpo técnico bajo la nieve, motivo por el que no todos se pueden trasladar al Hamilton Stadium.

Por otra parte, el estratega de Forge FC ha puesto atención específicamente en Marcelo Flores, jugador que ha decidido defender los colores de la Selección de Canadá.

“Son un equipo típico de los grandes equipos mexicanos. (Marcelo Flores) está jugando en Tigres; eso lo dice todo. Es un jugador joven y tiene calidad. Así que, sin duda, algo está haciendo bien", agregó el DT.

¿Cuándo juega Tigres en la Concachampions 2026?

El partido de Forge vs Tigres se va a disputar este martes 3 de febrero en punto de las 18:00 horas, tiempo de la CDMX. Posteriormente, la serie de la Concachampons 2026 entre ambos equipos se va a definir el 10 de febrero en el Estadio Universitario de Monterey.

