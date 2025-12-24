Muere Juan Carlos Cabrera, multimedallista mexicano y leyenda del remo, a los 34 años

Luto en el deporte nacional, luego de que este miércoles 24 de diciembre se informara sobre la muerte del remero mexicano Juan Carlos Cabrera Pérez, quien participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y se colgó medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Muere Juan Carlos Cabrera, remero mexicano

La noticia fue compartida por la Federación Mexicana de Remo, misma que externó sus condolencias para con la familia de Cabrera Pérez, aunque no revelaron mayores detalles sobre las causas del deceso del atleta mexicano.

“Con profundo pesar, lamentamos el sensible fallecimiento de Juan Carlos Cabrera Pérez. Su recuerdo permanecerá por siempre en la historia del remo mexicano y nuestros corazones. Descanse en paz", compartió el organismo a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.

Juan Carlos Cabrera en los JJOO de Rio 2016|JORGE MARTINEZ/MEXSPORT

Quién fue Juan Carlos Cabrera, histórico remero mexicano

Juan Carlos Cabrera nació en 1991 en la Ciudad de México y comenzó su carrera deportiva en el remo en el 2009 llamando la atención rápidamente gracias a su talento.

Cabrera se convirtió en el primer mexicano en convertirse en campeón del mundo en remo bajo techo con 21 años y alcanzando el pináculo de su carrera con su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en donde obtuvo el octavo lugar entre los mejores del mundo en la prueba de scull individual.

Conquistó medallas en los Juegos Panamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y Lima 2019.

De acuerdo con versiones cercanas al entorno del deportista, Cabrera habría muerto tras sufrir un infarto cerebral.

