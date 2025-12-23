Venus Williams celebra el amor y una nueva etapa de vida

Venus Williams, una de las máximas leyendas del tenis mundial, volvió a ser noticia fuera de las canchas. La estadounidense, ganadora de siete títulos de Grand Slam en individuales, oficializó su matrimonio con el actor y exmodelo italiano Andrea Preti en una celebración de cinco días realizada en Florida, un lugar profundamente ligado a su historia personal y profesional.

La pareja acudió el viernes a un juzgado en Florida para legalizar su unión, y un día después celebró la ceremonia principal acompañados únicamente por familiares y amigos cercanos.

Los detalles de la boda de Venus

El enlace se realizó en una residencia que Venus posee en Palm Beach, de acuerdo con declaraciones de la propia tenista a la revista Vogue. La boda fue el cierre perfecto de cinco días de festejos llenos de lujo, convivencia y actividad física, un sello muy característico de la familia Williams.

Hubo paseos en yate costeados por Serena Williams, hermana menor de Venus y ganadora de 23 Grand Slams, cenas en restaurantes de alto nivel y hasta una tarde deportiva con voleibol, pickleball y carreras de obstáculos, demostrando que el espíritu competitivo y activo nunca se apaga.

A sus 45 años, Venus también destacó por su elegancia. Para la ocasión, utilizó diez vestidos hechos a la medida, uno de ellos diseñado por el reconocido modisto libanés Georges Hobeika, reafirmando su vínculo con el mundo de la moda, donde también ha construido una sólida carrera.

Una historia que nació en Milán

La historia de amor entre Venus Williams y Andrea Preti, de 37 años, comenzó durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2024. Según la propia tenista, fue un flechazo inmediato. Sin embargo, su relación se puso a prueba muy pronto.

Mientras se estaban conociendo, Venus fue diagnosticada con adenomiosis, una enfermedad del tejido endometrial que requirió una intervención quirúrgica. En ese proceso, Andrea Preti se convirtió en un apoyo fundamental durante los momentos más difíciles.

"Me operaron un mes después de que Andrea y yo nos conociéramos. Fue una locura, pero así fue como nos conocimos", relató Williams.

Antes de esta boda oficial en Florida, la pareja ya había celebrado una boda simbólica en Ischia, Italia, el pasado 18 de septiembre, cumpliendo el sueño de casarse en el país mediterráneo. No obstante, por cuestiones legales y de tiempo en los trámites, decidieron realizar una segunda ceremonia.

Esta celebración en Florida no solo selló legalmente su unión, sino que representó un homenaje a las raíces de Venus Williams y el inicio de una nueva etapa personal, marcada por el amor, la resiliencia y la familia.

