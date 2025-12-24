Tras la despedida de John Cena, ¿quién será la próxima estrella que le dirá adiós a la WWE?

El día, finalmente, llegó. Después de más de dos décadas de entregarle su vida completa a la WWE, la superestrella John Cena decidió poner fin a su carrera como luchador para enfocarse de lleno en Hollywood. En ese sentido, ¿quieres saber quién será el próximo luchador que dirá adiós a la empresa?

Fue el pasado sábado 13 de diciembre cuando John Cena tuvo su última batalla en un cuadrilátero de la WWE, lo cual significó el fin de una carrera por demás importante al grado de que algunos lo colocan como el más grande en la historia de esta compañía. ¿Quién será el próximo que se despedirá?

AJ Styles, ¿el próximo en despedirse de la WWE tras John Cena?

Fue durante los últimos meses de este año que AJ Styles, una de las figuras más importantes en la historia del wrestling, confirmó que también se despedirá de la WWE a lo largo del próximo año. Vale decir que la estrella no mencionó el mes, por lo que podría ser en prácticamente cualquier momento.

Cabe mencionar que AJ Styles cuenta con 48 años, edad que también tiene John Cena. En ese sentido, el luchador en turno aseguró que quería confirmar su retiro antes de cumplir los 50 años, motivo por el cual el 2026 sería el año de su retiro de acuerdo con sus declaraciones.

¿John Cena y AJ Styles se enfrentaron en el 2025?

La respuesta es sí. John Cena y AJ Styles tuvieron uno de los mejores duelos de este año luego de enfrentarse en uno de los últimos combates que el rapero mayor tuvo. Al final, el resultado fue para el propio Cena, quien celebró junto a sus aficionados en un evento realizado en Australia.

Ante ello, ambas superestrellas son dos de las más queridas que la WWE tiene en la actualidad, por lo que su retiro se ha convertido en una tristeza enorme para unos fanáticos que ahora esperan encontrar a nuevas leyendas que puedan suplir los zapatos de ambos baby faces.