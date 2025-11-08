deportes
¡ÚLTIMA HORA! Muere estrella del futbol de Estados Unidos a los 21 años

La futbolista Mia Hamant había tenido un destacado paso por el Washington Huskies del futbol universitario de los Estados Unidos

Francisco Fernández
Internacional
La Universidad de Washington confirmó la muerte de la portera Mia Hamant, jugadora del equipo Washington Huskies, con 21 años víctima de un cáncer de riñón que no pudo superar y que le fue diagnosticado en abril de este mismo año.

Muere Mia Hamant, portera de Washington Huskies, a los 21 años

Mia Hamant tuvo una destacada carrera en el futbol universitario de los Estados Unidos en donde ayudó a su equipo, los Washington Huskies, a llegar a las Semifinales del torneo Big Ten.

Hamant fue una de las mejores porteras del certamen con el tercer mejor promedio de goles permitidos.

La noticia de su muerte fue confirmada por el director atlético de la Universidad de Washington, Pat Chun, quien destacó de compromiso con la institución y con sus compañeras de equipo.

“Mia personificaba todo lo que esperamos de un estudiante-atleta Husky: perseverancia, elegancia y un compromiso inquebrantable con sus compañeras de equipo y su comunidad", dijo el director.

“Su admirable valentía ante la adversidad y el legado que deja tras de sí inspirarán para siempre a la familia de la Universidad de Washington", agregó.

Mia Hamant murió a los 21 años

Amigos de Mia Hamant recuerdan su legado

A través de un portal web, familiares y amigos de Mia Hamant recordaron a la portera con cariño tras su muerte y le rindieron un pequeño homenaje con emotivas palabras.

“Su bondad, generosidad y resiliencia inspiraron a todos. El coraje, el optimismo y la gracia de Mia conmovieron a toda la comunidad Husky", decía uno de los mensajes.

“Siempre será una inspiración para todos aquellos cuyas vidas tuvo la oportunidad de tocar", agregó uno más.

Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

