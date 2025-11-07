El canterano de Chivas que se había quedado sin equipo y ahora lo ficharán en Europa

Raúl Gudiño es el canterano de Chivas que se quedó sin equipo durante 4 meses, después de que concluyera su contrato con Venados de Mérida de la Liga de Expansión MX. El guardameta vuelve a Europa con el Rangers de Andorra, equipo del que es presidente Marco Fabián, quien ya se prepara para algún día comandar al Rebaño Sagrado desde la parte administrativa .

El jugador de 29 años firmó hasta junio de 2026, luego de quedarse sin equipo en julio de este año, pues así lo dioa a conocer en sus redes sociales. Gudiño se une al cran de Memo Ochoa, quien quedó impactado con el nivel de la Liga de Chipre . Lo anterior, ya que con el canterano de Chivas son 2 arqueros mexicanos que jugarán en Europa, como en los viejos tiempos, cuando formó parte del Porto y del APOEL de 2014 a 2018.

El ocaso en la carrera de Raúl Gudiño hasta quedarse sin equipo

El canterano de Chivas inició su carrera con el pie derecho, pues fue subcampeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17 en 2013, justa en la que destacó gracias a sus buenas actuaciones. Ello llamó la atención del Porto de Portugal, que no tardó en ficharlo, pues un año más tarde lo incorporó a sus filas.

Gudiño vivió una gran etapa, pues le tocó aprender de Iker Casillas, pero nunca tuvo la trascendencia en el primer equipo al ser considerado solamente con el Porto B. Por lo anterior, salió a préstamo al União da Madeira.

El guardameta vivió su gran momento con el APOEL al ser el primer portero mexicano en disputar un partido de Champions League. Todo iba viento en popa, hasta que en verano de 2018 Chivas le hizo una propuesta para ser su arquero titular.

Raúl era titular en Chivas, pero de apoco perdió el puesto, por lo que terminó saliendo en verano de 2022 al Atlanta United de la MLS, para recaer un semestre después al Necaxa, donde permaneció 2 años, para finalmente terminar en Venados de Mérida hasta julio de 2025 al quedarse sin club.

El actual precio de Raúl Gudiño tras llegar a Europa

Raúl Gudiño tiene actualmente un valor en el mercado de 400 mil euros (8.5 millones de pesos), según Transfermarkt. No obstante, en 2019 fue tasado en 2.5 millones de euros (53.5 millones de pesos), cuando era titular indiscutible de Chivas.