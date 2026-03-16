ÚLTIMA HORA: Muere exportero del Toluca a los 22 años de edad

A través de sus redes sociales, el Club Deportivo Toluca informó sobre el deceso de su exportero Pablo Jurado Serafín a la edad de 22 años, quien fuera guardameta de la institución desde su formación en Fuerzas Básicas hasta que dejó la institución tras el Clausura 2024.

Te puede interesar: Conoce a todos los porteros que jugaron en un Mundial con México

Tigres vs Querétaro | ¡Globito de Ángel Correa! Jornada 11 | Clausura 2026 | Liga MX

Muere Pablo Jurado Serafín, exportero del Toluca

"Quienes integramos al Deportivo Toluca lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exarquero de nuestra institución. Nuestras condolencias y mejores deseos para sus familiares y amigos", informó el conjunto escarlata a través de sus redes sociales.

Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/khaoJ9NQ11 — Toluca FC (@TolucaFC) March 15, 2026

Jurado Serafín pasó por las Fuerzas Básicas del Toluca en donde perteneció a los equipos Sub 17, Sub 20 y Sub 23; sin embargo no llegó a debutar en la Primera División.

Los Diablos Rojos no compartieron mayores detalles ni revelaron las causas del deceso del jugador quien tenía 22 años al momento de perder la vida. Descanse en paz.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! CONFIRMAN que CRISTIANO RONALDO sí estaría en la convocatoria para el México vs Portugal