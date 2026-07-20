Muere seleccionado inglés después del Mundial 2026

El mundo del futbol está de luto después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido al sensible fallecimiento de Kevin Keegan, antiguo seleccionado y entrenador inglés. El exjugador del Newcastle United murió a los 75 años después de ser diagnosticado con cáncer en enero de este año y revelar que estaba en etapa cuatro desde mayo. Su deceso fue confirmado por su familia.

“Mighty Mouse”, como también se le conocía a Keegan, se formó como futbolista en el Scunthorpe United y después de tres temporadas dio el salto al Liverpool en 1971. El nacido en Doncaster ganó tres títulos de liga y una Copa de Europa con los “Reds” antes de migrar a Alemania para jugar con el Hamburgo.

Durante su estancia en la Bundesliga fue ganador del Balón de oro en 1978 y en 1979. Un año antes de que obtuviera dicho galardón por primera vez acabó segundo en la votación, solo por detrás del danés Allan Simonsen, quien era jugador de Borussia Monchengladbach. Después jugó para el Southampton, el Newcastle United y se retiró con el Blacktown City en 1985.

Siete años después de su despedida como jugador se convirtió en entrenador de los “Magpies” y consiguió el título en la temporada 1992-93. Además, obtuvo ascensos a la primera división del futbol inglés con el Fulham y con el Manchester City. Debido a ello, los "Cityzens" emitieron un mensaje emotivo donde agradecieron por su trabajo como director técnico del club mancuniano.

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Everyone at Manchester City is devastated to learn our former manager Kevin Keegan has passed away, aged 75.



Kevin was a transformative manager who brought optimism and vibrancy to City during his four-year spell in charge.



The promotion campaign in 2001/02 will never be… pic.twitter.com/oaWnsiUx5k — Manchester City (@ManCity) July 20, 2026

La etapa de Kevin Keegan como seleccionado inglés

Keegan solo jugó 63 partidos con la Selección de Inglaterra y marcó 21 tantos como internacional, pero también fungió como entrenador del combinado nacional de 1999 al 2000. Como jugador participó solamente en la Copa del Mundo de España 1982 porque los británicos no calificaron para las ediciones de Alemania 1974 y Argentina 1978.