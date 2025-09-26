¡TRAGEDIA! Muere Shewarge Amare Alene, ganadora del Maratón de la CDMX

Tragedia en el mundo del atletismo. Este jueves 25 de septiembre de 2025, se dio a conocer el fallecimiento de Shewarge Amare Alene a los 30 años de edad, maratonista de Etiopía que pudo conquistar el Maratón de la Ciudad de México en varias ocasiones.

De acuerdo a diversos reportes, la muerte de la atleta fue de forma inesperada mientras entrenaba cerca de Addis Abeba, capital federativa y ciudad más poblada de Etiopía. Shewarge Amare Alene habría comenzado a sentirse mal durante su sesión de práctica y luego de ser trasladada a un hospital, no pudieron reanimarla.

El pasado 31 de mayo del presente año, la atleta se consagró como la campeona del Maratón de Estocolmo con un tiempo de 2:30.44.

“Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos...”, se lee en la cuenta de redes sociales de la competencia

En la CDMX, Shewarge Amare Alene fue la campeona en las ediciones de 2012 y 2015. Si mejor registro en un maratón fue de 2:27.26, mismo que fue logrado en 2023 durante el Maratón de Ciudad del Cabo.