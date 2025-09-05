deportes
Mundial 2026: Estas son las 16 selecciones clasificadas al momento; ¿cuántos cupos quedan?

El Mundial 2026 está cerca de llegar, por lo que es preciso que conozcas qué selecciones ya confirmaron su pase a este evento deportivo sin igual.

mundial-2026-16-selecciones-pase-cupos.jpg
Instagram de la Selección Argentina
Redacción Azteca Deportes
Mundial México 2026
La Fecha FIFA de este jueves 4 de septiembre trajo consigo algunos cambios significativos rumbo a la siguiente edición mundialista, pues con los resultados de ayer ya con un total de 16 las selecciones que confirmaron su pase al Mundial 2026. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles son y a qué confederación pertenecen.

¿Francia cobrará revancha contra Argentina? | Summer Show

Si bien es una realidad que durante todo este fin de semana se llevarán a cabo partidos clasificatorios, también es un hecho que, con los resultados de este jueves, algunas selecciones, sobre todo de Sudamérica, ya cerraron su pase al siguiente Mundial 2026. ¿Cuáles son estas?

¿Cuáles son las 16 selecciones clasificadas al Mundial 2026 hasta ahora?

Además de las tres selecciones sede para este torneo, mismas que son México, Canadá y Estados Unidos, el Mundial 2026 ya conoce a 13 selecciones más que están listas para este evento, las cuales se dividen de esta forma a través de su confederación:

  • Asia: Japón, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán y Jordania.
  • Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.
  • Concacaf: México, Estados Unidos y Canadá.
  • Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay y Ecuador.

¿Cuántos cupos restan para la Copa del Mundo 2026?

Cabe mencionar que el Mundial 2026 será el primero en la historia en la que se lleve a cabo con 48 selecciones; es decir, 16 más que las 32 que se habían presentado en ediciones pasadas. Con esto, quiere decir que, al día de hoy, restan 32 cupos, mismos de los cuales la mayoría forman parte de Europa.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El Calendario de la FIFA establece que la siguiente Copa del Mundo comenzará el jueves 11 de junio con la inauguración del Estadio Azteca, por lo que la gran final está programada a realizarse el domingo 19 de julio, en un evento que promete ser uno de los mejores en las últimas décadas.

¿Contra quién jugará México en esta Fecha FIFA?

La Selección Mexicana , ya calificada al siguiente Mundial 2026, jugará un par de duelos de preparación en esta Fecha FIFA ante Japón y Corea del Sur, mismas que también aseguraron su pase a la Copa del Mundo y a quienes enfrentará el sábado y martes, respectivamente hablando.

Selección Argentina
