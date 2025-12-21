Mundial 2026: las aficiones que podrían quedarse fuera de los estadios en Estados Unidos

El Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia, con 48 selecciones y 3 países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, mientras los equipos se preparan para competir en la cancha, una polémica ajena a lo deportivo comienza a tomar fuerza y amenaza con dejar a miles de aficionados fuera de la fiesta del deporte rey.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

A pesar de haber conseguido su clasificación al torneo, selecciones como Haití, Irán, Costa de Marfil y Senegal enfrentan un escenario polémico: sus seguidores podrían no poder ingresar a Estados Unidos para asistir a los partidos.

Esto se debe a las restricciones migratorias impuestas por el gobierno estadounidense que generan incertidumbre. Esto es lo que se sabe de la convocatoria de los fanáticos de dichos planteles deportivos.

Selecciones de países afectados por las restricciones migratorias de Estados Unidos durante el Mundial 2026

Donald Trump limitó el ingreso de ciudadanos de determinados países al territorio estadounidense. Aunque el documento contempla excepciones para deportistas, cuerpos técnicos, familiares directos y funcionarios oficiales vinculados a la Copa del Mundo de la FIFA, estas facilidades no se extienden al público general.

En el caso de Haití, la selección regresó a un mundial después de más de 50 años. Pero miles de haitianos residentes en otras naciones que planeaban viajar para apoyar a su equipo, podrían no obtener visa turística para entrar a Estados Unidos.

La afición de Irán, reconocida por su presencia llamativa y constante en torneos internacionales, se encuentra con procesos de visado complicados. Costa de Marfil y Senegal también figuran entre las naciones cuyos ciudadanos tendrían serias dificultades para acceder a los estadios estadounidenses.

Escenario que se avecina: una Copa del Mundo de la FIFA con tribunas incompletas y sin una respuesta oficial

Estas selecciones competirán en el Mundial 2026, pero sus seguidores podrían verse obligados a seguir los partidos desde casa. Esta situación afecta no solo al ambiente en los estadios, sino también al espíritu inclusivo que la FIFA.

Hasta el momento, el máximo organismo del fútbol mundial no ha emitido una postura oficial ni ha anunciado medidas para garantizar el acceso de los aficionados afectados. Con el paso de los meses y la cercanía del Mundial 2026, puede que se encuentre una solución a la política migratoria que condiciona al mayor fiesta deportiva del mundo.