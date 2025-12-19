¡Una locura! Esta es la MILLONADA que se llevaría el CAMPEÓN de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA reveló los premios económicos que recibirán las selecciones que participarán en la próxima Copa Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá y en donde el campeón recibirá una bolsa histórica de 50 millones de dólares.

La FIFA revela los premios que recibirán las selecciones en el Mundial 2026

El Consejo de la FIFA celebrado en Doha, Qatar, aprobó la repartición de un total de 727 millones de dólares entre las federaciones que participarán en la Copa Mundial 2026, de los cuales 655 millones corresponden directamente a premios.

Se trata de un incremento del 50% respecto a la edición de Qatar 2022 y un incremento de 8 millones de dólares en el premio que recibirá el campeón del mundo.

Las Selecciones cuya participación llegue hasta la Fase de Grupos recibirán 9 millones de dólares, mientras que las que logren avanzar a los Dieciseisavos de Final se embolsarán 11 millones de dólares.

Distribución de premios de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones

Tercer lugar: 29 millones

Cuarto lugar: 27 millones

Cuartos de Final: 19 millones

Octavos de Final: 15 millones

Dieciseisavos de Final: 11 millones

Fase de Grupos: 9 millones

Adicionalmente, cada una de las selecciones que competirán en el próximo Mundial recibirán 1.5 millones de dólares para cubrir "costos de preparación", por lo que todos los equipos tienen garantizados 10.5 millones de dólares.

|Foto: @fifamedia

Diferencia en premios entre la Copa Mundial y el Mundial de Clubes

El campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 recibirá un premio de 50 millones de dólares, mientras que el Chelsea recibió 125 millones de dólares por conquistar el Mundial de Clubes 2025.

A pesar de que la Copa Mundial de la FIFA es el torneo más importante, la diferencia en la repartición de los premios radica en que los clubes deben asumir costos salariales mucho mayores que las selecciones nacionales.

