OFICIAL: Estados Unidos califica a los Dieciseisavos de Final tras vencer a Australia

La Selección de los Estados Unidos aseguró su lugar a los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras derrotar este viernes 19 de junio a su similar de Australia en la cancha del Estadio de Seattle por marcador de 2-0.

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Estados Unidos califica a la siguiente ronda del Mundial 2026

La Selección de los Estados Unidos mantiene el paso perfecto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras derrotar a su similar de Australia y sumar su segunda victoria en la justa mundialista tras su presentación contra Paraguay.

El equipo de las Barras y las Estrellas acompañará a México en la siguiente ronda; sin embargo, aun no asegura la cima del sector debido a los criterios de desempate del Mundial 2026 ya que deberá esperar el resultado entre paraguayos y turcos.

Cabe señalar que para este Mundial, la FIFA determinó como criterio de desempate los enfrentamientos directos entre selecciones, lo que condiciona a Estados Unidos a esperar el resultado de sus rivales de grupo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Australia - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - June 19, 2026 Weston McKennie of the U.S. in action with Australia’s Alessandro Circati IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin|BLAKE DAHLIN/IMAGN IMAGES via Reuters

En caso de avanzar como primeros de grupo, Estados Unidos podría enfrentarse al tercer lugar de los sectores B, E, F, I o J que de momento son Bosnia Herzegovina, Ecuador, Países Bajos, Senegal y Jordania.

Esta es la segunda vez en la historia en la que Estados Unidos consigue sumar dos victorias consecutivas en una Copa Mundial siendo la primera ocasión en la edición de Uruguay 1930 cuando avanzó como primero de su grupo.

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