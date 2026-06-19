Por qué México ya es primero del Grupo A si aún debe jugar contra Chequia y Corea puede alcanzarlo

México llega a la última fecha del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una situación que puede generar dudas en la tabla. El combinado azteca todavía debe enfrentar a Chequia, mientras que Corea del Sur aún tiene pendiente su partido contra Sudáfrica. Sin embargo, la Selección Mexicana ya tiene asegurado el primer lugar del sector.

El motivo está en los puntos que acumuló el equipo mexicano y en el criterio de desempate que aplica en caso de igualdad. Después de vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, México llegó a seis unidades y quedó en lo más alto del Grupo A.

La única selección que todavía puede igualarlo es Corea del Sur. Para eso, los asiáticos necesitan ganarle a Sudáfrica en la última jornada y esperar una derrota de México ante Chequia. Incluso con ese escenario, ambos quedarían con seis puntos, pero la Selección Mexicana conservaría el liderato.

Luis Romo celebrates his goal 1-0 of Mexico during the match Mexico vs (and) Korea Republic as part of the FIFA World Cup 2026, first stage, Group A, at Guadalajara Stadium, on June 18, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Por qué México ya aseguró el primer lugar del Grupo A

México es primero del Grupo A porque ya venció a Corea del Sur, su único rival con posibilidades matemáticas de alcanzarlo en puntos. En caso de que ambas selecciones terminen igualadas con seis unidades, el desempate favorece al conjunto dirigido por Javier Aguirre por el resultado del duelo directo.

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La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur en la segunda fecha. Ese marcador no solo le dio tres puntos clave, sino que también dejó al equipo mexicano con ventaja en el criterio que define la posición entre equipos empatados.

Por eso, aunque México pierda contra Chequia y Corea del Sur gane su último partido, la cima del grupo no cambiaría. La Selección Nacional y Corea quedarían con la misma cantidad de puntos, pero México seguiría por delante por haber ganado el enfrentamiento entre ambos.

Cómo está la tabla del Grupo A antes de la última fecha

Después de dos jornadas, México lidera el Grupo A con seis puntos. Corea del Sur aparece en el segundo lugar con tres unidades, mientras que Chequia y Sudáfrica suman un punto cada uno.

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La diferencia es clara: Chequia y Sudáfrica ya no pueden alcanzar a México. Lo máximo que pueden sumar es cuatro puntos. Corea del Sur, en cambio, sí puede llegar a seis, pero no puede superar al combinado azteca por el antecedente directo.

Ese es el punto central de la clasificación. México no depende del resultado contra Chequia para terminar primero. Su último partido servirá para cerrar la fase de grupos, cuidar ritmo competitivo y definir sensaciones antes de la siguiente ronda.

Cuándo juega México contra Chequia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México cerrará su participación en la fase de grupos ante Chequia el miércoles 24 de junio. Ese mismo día también se jugará el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur, duelo que puede definir el resto de las posiciones del sector.

Para la Selección Mexicana, el encuentro contra Chequia tendrá otro valor. Aunque el liderato ya está resuelto, el equipo mexicano buscará llegar invicto a la siguiente ronda y mantener la solidez defensiva que mostró en sus dos primeros partidos.

México ya hizo el trabajo más importante en el Grupo A. Ganó sus dos primeros encuentros, venció al rival directo por la cima y quedó fuera del alcance de Chequia y Sudáfrica. Por eso, aunque todavía falte una fecha, el primer lugar ya tiene dueño.