Mundial 2026: Pelé, Maradona y las leyendas del futbol que han jugado en el Estadio Banorte

Resta poco más de un año para que se lleve a cabo una de las fiestas deportivas más importantes de la última década. El Mundial 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce llamativo recordar a las leyendas que han formado parte de la historia del Estadio Banorte.

El emotivo mensaje que Pelé le dedicó a los mexicanos

El Estadio Banorte, también conocido como el Estadio Azteca, es uno de los inmuebles más emblemáticos en la historia del futbol mundial al grado de ser comparado, por el propio presidente de la FIFA, con el Vaticano. Por ende, era de esperarse que su influencia con las leyendas más grandes estuviese marcada con letras de oro.

¿Cuándo se construyó el Estadio Azteca?

Con prácticamente 60 años de historia, vale decir que el Estadio Banorte fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 y formó parte de la construcción que México hizo para albergar el Mundial de 1970. Ante esto, para la siguiente Copa del Mundo el “Coloso de Santa Úrsula” fue remodelado casi en su totalidad.

¿En cuántos mundiales ha participado el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca destaca entre los demás por haber formado parte de dos eventos mundialistas, siendo estos México 1970 y 1986. Ante ello, vale decir que dicho inmueble pasará a la historia por ser el primero en albergar tres fiestas de esta magnitud con el siguiente Mundial 2026, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

🇧🇷 Pelé campeón del mundo en el Estadio Azteca hoy hace 54 años. 👑@MexicoCity26 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/hxA8P1H0Rw — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 21, 2024

¿Qué leyendas del futbol han jugado en el Estadio Banorte?

El Estadio Azteca ha tenido un total de 19 partidos mundialistas, así como otros en distintos torneos y en encuentros amistosos. Esto ha hecho que un puñado de leyendas hayan formado parte de su historia, aunque dentro de estos destacan evidentemente Pelé por su campeonato en 1970, así como Maradona por el título de 1986.

Así como ellos, el Estadio Banorte recibió en estos periodos mundialistas a estrellas de la talla de Lev Yashin, Carlos Alberto, Franz Beckenbauer, Roberto Rivelino, Hugo Sánchez, Gary Lineker, Paolo Rossi y Peter Shilton.

De igual modo, en otros eventos amistosos como el México vs España del 2010, los campeones de aquel momento arribaron al campo con estrellas como Sergio Ramos, Carlos Puyol, Iker Casillas y Xavi Hernández. Finalmente, Ronaldinho Gaúcho tuvo la dicha de afrontar dos compromisos aquí, el primero en la Confederaciones de 1999 y el segundo en un duelo de Liga BBVA MX entre América y Querétaro.

The 1986 Argentinian national team, led by Diego Maradona, left an indelible mark on the FIFA World Cup 🇦🇷



At the Estadio Azteca, a venue that had witnessed Pelé's triumph in 1970, Maradona cemented his legacy. His performances in the tournament, capped by both the "Hand of God"… pic.twitter.com/RckG2MLXrm — FIFA Museum (@FIFAMuseum) February 22, 2025

¿Cuándo será la inauguración del Estadio Banorte en el Mundial 2026?

Si todo sale como se tiene establecido, el Estadio Banorte será sede de la inauguración del Mundial 2026 de la FIFA , en un partido que está programado para llevarse a cabo el próximo jueves 11 de junio en un horario aún por definir.

