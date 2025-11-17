¡Campanada histórica! RD del Congo deja sin Mundial a Nigeria y Camerún y se mete al Repechaje Intercontinental

La República Democrática del Congo (RD del Congo) ha eliminado a dos potencias africanas del Mundial 2026 y recobrado la esperanza de volver a disputar la cita mundialista a la que no accede desde Alemania 1974 cuando el país aun llevaba por nombre Zaire.

El conjunto congoleño derrotó a Nigeria este domingo 16 de noviembre en la tanda de penales, tras empatar a un gol en tiempo reglamentario, y ahora disputará la Repesca Intercontinental en marzo del siguiente año buscando uno de los últimos boletos para el Mundial que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Te puede interesar: El jugador estadounidense por el que Chivas y América se pelean

Mejor ni hablamos: Luis García y Zague Analisis del México vs Uruguay | TV Azteca Deportes

República Democrática del Congo se califica a la Repesca Intercontinental

La República Democrática del Congo dio este domingo la segunda campanada para acercarse al Mundial 2026 tras dejar fuera a Nigeria, uno de los favoritos para asistir a la Copa del Mundo por la calidad de sus figuras.

Los Leopardos ya habían dejado fuera previamente a Camerún con un gol en el ultimo minuto de su figura Chancel Mbemba y ahora ha sido el propio defensa del Lille francés el encargado de convertir el penal definitivo para mantener el sueño de la república centroafricana vivo.

Ni siquiera con sus figuras como Viktor Osimhen, Lookman y Chukwueze Nigeria pudo con el aguerrido Congo, y ahora tendrán que ver la Copa del Mundo desde casa.

Frank Onyeka abrió el marcador en favor de Nigeria desde los tres minutos de partido, pero la ventaja le duraría poco a las Super Águilas luego de que Meschack Elia empatara el marcador a los 31'.

La igualada en el marcador provocó que el partido se extendiera hasta los tiempos extras, pero al mantenerse el empate los penales fueron la respuesta para que Congo consiguiera el ansiado boleto.

Cada equipo acertó tres disparos y fallaron dos más, pero en la muerte súbita Ajayi erró y Mbemba concretó el definitivo para asegurar a la República Democrática del Congo su pase al Repechaje Intercontinental en el que ya esperan Bolivia y Nueva Caledonia.

🚨 WORLD CUP PLAYOFFS FINAL! 🌍



CHANCEL MBEMBA SENDS NIGERIA HOME! 🤯



THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO ARE ON THE VERGE OF THE WORLD CUP! 🇨🇩



🎥 @tekkersfoot pic.twitter.com/KdmCkKngHb — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 16, 2025

RD del Congo podría volver a un Mundial tras 52 años

La última vez que la RD del Congo había logrado el pase a la Copa del Mundo fue en la edición de Alemania 1974 siendo la primera selección de África central en calificar a una justa mundialista bajo el nombre de Zaire.

Sin embargo, su participación fue decepcionante al terminar como la peor selección del torneo tras perder sus tres partidos ante Escocia, Brasil y una humillante goleada de 9-0 con Yugoslavia.

Te puede interesar: Jugador mexicano que milita en República Checa ya piensa en la Liga MX; ¿hay oferta desde México?