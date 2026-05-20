El mundialista que sería el fichaje bomba del América en el Apertura 2026

El Club América tuvo uno de sus semestres más complicados de los últimos años, con una gran cantidad de lesiones, irregularidades en los resultados y calificando con problemas a la Liguilla del Clausura 2026, donde quedaron eliminados por los Pumas.

Por ese motivo, la directiva ha comenzado a buscar los refuerzos que van a llegar de cara al Apertura 2026, donde algunos nombres han ido tomando fuerza en los últimos días, entre ellos el de un mundialista que podría regresar de Europa para ponerse la playera del América.

¡Semifinal de locura en C.U.! Pumas vs Pachuca dejó drama hasta el final

¿César Montes podría llegar al América?

El defensa central mexicano es uno de los nombres que más ha tomado fuerza como posible refuerzo para la zaga defensiva del Club América, lo que sería uno de los movimientos más interesantes para la próxima ventana de fichajes de la Liga BBVA MX.

Diferentes fuentes han confirmado que César Montes ha despertado el interés de algunos equipos de la Liga BBVA MX. Actualmente, el central juega para el Lokomotiv de Moscú, donde ha mencionado que ha recibido algunas ofertas que son llamativas para su carrera y también para sus seres queridos.

Así ha sido la aventura de César Montes por el viejo continente, tras ir a la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, y ser un referente de los Rayados de Monterrey, el central mexicano se fue al Espanyol de Barcelona en 2023, luego firmó por el Lokomotiv, donde ha estado desde 2024, siendo uno de los jugadores más importantes de la plantilla y una garantía en la defensa.

En sus declaraciones, ha dejado ver que no está cerrada la puerta para volver a la Liga BBVA MX, pero en estos momentos quiere seguir jugando en el viejo continente para seguir ganando experiencia.

