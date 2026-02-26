Mundo Abierto del EA Sports FC 27 tendrá 6 MINIJUEGOS; ¿cuáles son?

Cada vez son más las noticias que surgen en torno a la nueva edición del EA Sports FC 27, mismo que, en teoría, contará con la nueva modalidad de Mundo Abierto tal y como ocurre con otros videojuegos, mismos que han encontrado en este camino mucho éxito y proyección al futuro.

A falta de un anuncio oficial por Electronic Arts, el EA Sports FC 27 tendrá un Mundo Abierto conocido como “The Grounds”, mismo que le dará la posibilidad a los usuarios de explorar nuevos apartados tal y como ocurre con otros títulos como el GTA, por citar un ejemplo.

¿Qué minijuegos habrá en el Mundo Abierto del EA Sports FC 27?

Distintos insiders sugieren que el Mundo Abierto del EA Sports FC 27 tendrá hasta seis minijuegos que los usuarios podrán disfrutar para tener una experiencia más completa. Uno de ellos es el Ballon Ball, mismo en donde deberás esquivar balones globo mientras eliminar a tus rivales.

Otro es el Foot Tennis, una modalidad en donde podrás competir en 1 vs 1 o 2 vs 2 para saber quién es el mejor. Del mismo modo, otro que se vislumbra entre las posibilidades es Closets To The Pin, el cual es un juego de puntería en el que tendrás que dejar el balón lo más cercano al centro de la portería.

En Draw The Line deberás trazar figuras geométricas a través de las traductores de los pases en el campo, mientras que en Rush Extreo se disputarán partidos de 5 vs 5 sin arqueros mediante un ritmo por demás espectacular. Finalmente aparece Kickabouts, el cual no es más que la evolución del FIFA Street y el Volta.

¿Cuándo sale el EA Sports FC 27?

Hasta el momento no existe una fecha oficial para su lanzamiento; sin embargo, no luce complicado adivinar una fecha considerando que este videojuego sale al inicio de cada temporada futbolística; es decir, a mediados de año. Por tal motivo, se espera que su llegada se dé en septiembre del 2026.