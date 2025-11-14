ÚLTIMA HORA: Murió extécnico de Chivas y leyenda del futbol en España y Sudamérica

Este viernes 14 de noviembre se informó de la muerte de Xavier Azkargorta, extécnico con paso por las Chivas y con una amplia trayectoria en el futbol de Sudamérica y de España, quien perdió la vida a los 72 años tras padecer de una enfermedad cardíaca.

Francisco Xavier Azkargorta dirigió al Guadalajara en el 2005 estando al frente del Rebaño Sagrado durante 14 partidos con un saldo de tres victorias, seis empates y cinco derrotas que no terminaron de convencer a Jorge Vergara.

Además de su paso por la Liga BBVA MX, Azkargorta tuvo una prolífera carrera de 25 años en los banquillos dirigiendo a equipos como el Español de Barcelona, Sevilla, Tenerife, Nástic, las selecciones de Bolivia y Chile, Oriente Petrolero, Sports Boys, Atlético Palmaflor, Bolivar y el Yokohama Marinos de Japón. También fue director de categorías inferiores en el Real Madrid en América.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994. pic.twitter.com/fKmFQxHLz6 — Oriente Petrolero (@cdopetrolero) November 14, 2025

Azkargorta es recordado por llevar a Bolivia al Mundial de 1994, siendo la primera vez que la selección sudamericana superó las Eliminatorias ya que previamente había disputado la Copa del Mundo de 1930 y 1950 a través de invitación.

Entre su palmarés destaca dos títulos de la Liga de Bolivia con el Bolívar y una Liga de Japón con Yokohama.

