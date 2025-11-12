Chivas lo dejaría ir a la MLS y ya no estaría en el Clausura 2026, pero solo a cambio de 73 millones

Cade Cowell es el jugador que Chivas dejaría ir a la MLS, pues actualmente hay 2 equipos interesados en él, por lo que se iría previo al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El mexicoamericano ha tenido un torneo para el olvido al estar descartado por Gabriel Milito , por lo que no ve con malos ojos cambiar de aires, pero para ello deberán pagar 73 millones.

El extremo izquierdo es pretendido por Charlotte FC y Colorado Rapids, según información de Chivas Xtra. El interés del jugador de 22 años viene después de que ha perdido protagonismo en el club Guadalajara, pese a que en su tiempo llegó como refuerzo bomba , pero poco a poco se ha ido apagando.

Chivas Cade Cowell es el jugador que Chivas dejaría ir a la MLS, si es que los clubes interesados desembolsan los 73 millones de pesos

“Cade Cowell tiene muchas posibilidades de salir en el próximo mercado de fichajes. El club estaría esperando una oferta de alrededor 4 millones de dólares”, se lee en la publicación de la página que reveló la noticia de último momento.

Los factores que influirán para que Cade Cowell se marche a la MLS

Cowell estaría viviendo sus últimos momentos como jugador rojiblanco para volver a la liga que lo vio nacer como futbolista, la MLS. Lo anterior, ya que en este Apertura 2025 está completamente borrado por Gabriel Milito, quien lo ha dejado fuera de las últimas 3 convocatorias y es muy probable que no vea actividad en la Liguilla.

El canterano del San José Earthquakes inició jugando el torneo, pero poco a poco el argentino lo fue descartando, dándole solo unos cuantos minutos, hasta finalmente no contemplarlo ni siquiera para ir a la banca, pese a que lleva un gol en 12 partidos disputados en el Apertura 2025, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

Chivas dejaría ir a Cade en caso de que haya una oferta real y recuperen su inversión, ya que a principios de 2024 lo fichó por la cantidad de 4 millones de dólares, cantidad que ahora pide por él casi 2 años después. Será cuestión de tiempo para conocer si realmente los clubes ofrecerán la suma de dinero pedida o el mexicoamericano se quedará en el Guadalajara.