Fue la pesadilla de Chivas cuando estuvo en Tigres y hoy la nombran como la mejor del mundo por esta jugada

Chivas, que hoy día piensa en una limpieza masiva , sufrió en su rama femenil a una estrella de Tigres UANL que le marcó un verdadero golazo y hoy en redes sociales la nombran como “la mejor del mundo” por una jugada magistral contra el Guadalajara. De hecho la FIFA ya la nominó al Premio Marta al mejor gol de la temporada para los premios The Best.

Según informó el máximo ente del futbol mundial, la exjugadora de Tigres Femenil, Lizbeth Jackie 'La Maga' Ovalle, fue nominada al Premio Marta de la FIFA por su increíble gol ante Chivas en el Clausura 2025. Por otro lado, Ángel Correa sorprende a Tigres con su palmarés .

MEXSPORT Lizbeth Jacqueline Ovalle y su gol en Tigres vs Chivas.

La curiosidad del gol de Lizbeth Ovalle en Tigres femenil vs. Chivas

La mismísima Lizbeth Ovalle confirmó que intentó dar un centro, pero el balón le terminó saliendo hacia la portería rival. "Solo intenté golpear el balón para dar un centro, quien sabe cómo lo hice", expresó en su momento la mexicana en el post partido.

Básicamente ‘La Maga’ recibió el balón tras un impresionante pase de Jenni Hermoso. Realizó una pirueta a la que apodaron ‘Camaroncín’ y terminó marcando el gol en los últimos minutos de la Jornada 10 del partido entre las de Nuevo León y las del Rebaño Sagrado.

Los 11 goles nominados al Premio Marta a mejor gol de la temporada 2024-25

Jon Ryong-jong | Corea del Norte vs. Argentina | 2 de septiembre de 2024

Kishi Núñez | Argentina vs. Costa Rica | 8 de septiembre de 2024

Kyra Cooney-Cross | Alemania vs. Australia | 28 de octubre de 2024

Ashley Cheatley | Brentford vs. Ascot United | 3 de noviembre de 2024

Marta Vieira da Silva (Marta) | Orlando Pride vs. Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

Khadija ‘Bunny’ Shaw | Hammarby vs. Manchester City | 21 de noviembre de 2024

Allyson Ann Sentnor (Ally Sentnor) | Estados Unidos vs. Colombia | 20 de febrero de 2025

Lizbeth Jacqueline Ovalle Muñoz (Lizbeth Ovalle) | Tigres vs. Guadalajara | 3 de marzo de 2025

Jordyn Bugg | North Carolina Courage vs. Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais vs. Arsenal | 27 de abril de 2025

Vivianne Miedema | Gales vs. Países Bajos | 5 de julio de 2025

Los aficionados de Tigres UANL y de todo México pueden votar a Lizbeth Ovalle

Algo muy interesante es que en el premio Puskás y en el premio Marta las votaciones las lleva a cabo el público a través de la página oficial de la FIFA. Es decir, los fanáticos de Tigres y cualquier mexicano o aficionado del futbol puede ingresar al sitio web del premio The Best y votar a ‘La Maga’ Ovalle , quien hoy juega en Orlando Pride.