Aún no enfrenta a Pumas, pero Cruz Azul podría perder a un jugador vital para los cuartos de final

La Máquina de Cruz Azul continúa en su preparación para disputar la Jornada 17 del torneo Apertura 2025, misma en donde se medirá nada más y nada menos que a Pumas. Tristemente para su causa, el club, antes de este duelo, debe prepararse para la hipotética pérdida de uno de sus baluartes para los cuartos de final.

Como sabes, después de la Jornada 17 el futbol mexicano vivirá un parón de prácticamente dos semanas luego de que en este tiempo se viva la Fecha FIFA de noviembre y el Play-In. Pese a esto, al interior de Cruz Azul saben que la posibilidad de perder a este jugador para los cuartos de final está latente.

¿Qué jugador podría perder Cruz Azul para los cuartos de final?

Al juego ante Pumas Cruz Azul llegará con un futbolista que cuenta con cuatro tarjetas amarillas y que, de ver una más en este cotejo, se perderá los cuartos de final del Apertura 2025. Se trata de Ignacio Rivero, líder, capitán y uno de los elementos más importantes para Nicolás Larcamón.

A lo largo de la temporada regular, Ignacio Rivero se ha hecho acreedor a un total de cuatro tarjetas amarillas, por lo que si es amonestado nuevamente en este duelo se perderá la ida de los cuartos de final con Cruz Azul, institución que espera ganar este partido para quedar como líder de la tabla general.

Vale decir que Nacho Rivero ha dejado de ser titular en los últimos partidos de Cruz Azul; sin embargo, se ha vuelto uno de los primeros cambios para el técnico argentino. Cabe mencionar que, si logra terminar el partido sin amonestación, su historial se limpiará y entrará sin tarjetas a la Liguilla del futbol mexicano.

¿Por qué se le llama el Clásico de la Obsesión al Cruz Azul vs Pumas?

Al Cruz Azul vs Pumas se le conoce como el Clásico de la Obsesión desde aquel partido en donde los universitarios eliminaron a los celestes en las semifinales del Apertura 2020 luego de venir de atrás y empatar un 4-0 global. Curiosamente, los del Pedregal cayeron en la final ante León, mientras que los de la Noria fueron campeones solo seis meses después.