Crean “la bicicleta más grande del mundo” inspirada en Isaac del Toro; así luce (FOTO)

El año que Isaac del Toro tuvo a nivel internacional fue lo suficientemente épico como para que varios de sus seguidores mostraran su admiración al respecto; ahora, se sabe que en La Paz, Baja California, se creó la bicicleta más grande del mundo en su honor. Si quieres saber cómo luce, quédate con nosotros.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Gracias a la evolución que tuvo con su equipo, UAE Team Emirates, Isaac del Toro pasó de ser un ciclista más a convertirse en uno de los mejores a nivel mundial. Ante ello, dentro de su país natal decidieron homenajearlo y honrarlo a través de una estupenda bicicleta que recuerda sus mejores momentos en el año.

¿Cómo luce la bicicleta que hicieron en honor a Isaac del Toro?

Se trata de una estructura que cuenta con alrededor de 9 metros de altura, 15 metros de longitud y cerca de 10 toneladas de peso. Esta bicicleta está inspirada en el modelo que suele utilizar Isaac del Toro en cada una de sus carreras dentro del UAE Team Emirates, equipo con el que volverá en 2026.

Cabe mencionar que esta bicicleta gigante se encuentra en el kilómetro 11 de la carretera San Lucas - La Paz, más precisamente sobre la pista Shark. Se trata de un lugar en donde puede ser vista por miles de personas de manera diaria, no solo por aquellos fanáticos del ciclista mexicano, sino por cualquier ciudadano en general.

Otros detalles sobre esta estructura es que reproduce el diseño de “la cabra” el cual fue un diseño de bicicleta a contrarreloj que Isaac del Toro ha utilizado en distintos circuitos internacionales en los que participó durante el 2025, temporada en la que sumó un total de 18 triunfos a nivel individual.

¿En qué posición mundial se encuentra Isaac del Toro al cerrar el 2025?

Gracias a los 18 triunfos que obtuvo en la campaña, incluídos los últimos dos que ganó en su natal Ensenada, Isaac del Toro pasó de estar fuera de los mejores 50 ciclistas del mundo a formar parte de los tres mejores de acuerdo con el ranking UCI, por lo que se espera que el mexicano alcance la cima en el 2026.